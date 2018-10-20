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Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:53
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Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

BURSA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Taner Dillioğlu idaresindeki 16 ZC 950 plakalı otomobil, Bursa-Yalova karayolu Ovaakça Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Dillioğlu, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Dillioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaTrafik KazasıOsmangazi
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