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Bu kentte iş var işçi yok

Türkiye'nin yüzde 4 ile en az işsizlik oranının olduğu, çevre il ve ilçelerden 3 bin işçinin çalıştırılmak üzere servislerle getirildiği Karaman'da, istihdam seferberliği kapsamında 6 bin yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. -

Bu kentte iş var işçi yok

Türkiye'nin yüzde 4 ile en az işsizlik oranının olduğu, çevre il ve ilçelerden 3 bin işçinin çalıştırılmak üzere servislerle getirildiği Karaman'da, istihdam seferberliği kapsamında 6 bin yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. -

27 Şubat 2017 Pazartesi 14:24
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Bu kentte iş var işçi yok

KARAMAN 

Türkiye'nin yüzde 4 ile en düşük sizlik oranının olduğu, yaklaşık 3 bin işçinin çevre il ve ilçelerden getirildiği Karaman'da, istihdam seferberliği kapsamında da 6 bin yeni istihdam oluşturulması amaçlanıyor.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda sanayisi ile dikkati çeken ilin "bisküvi ve elmanın başkenti" olduğunu söyledi.

Türkiye'deki bisküvi ve çikolata üretiminin 70'inin Karaman'da gerçekleştirildiğini belirten Çalışkan, "En çok elma üretilen ikinci il burası. Bulgur üretiminin de lokomotif illerinden biri. Bunun yanında imalat makineleri, tarım makineleri üretiliyor. 100'e yakın ülkeye ihracat yapılıyor." diye konuştu.

"18 bin işçinin 3 bini çevre il, ilçe ve köylerden geliyor"

Karaman OSB'nin çalıştırdığı iş gücü ile önemli bir istihdam alanı olduğunun altını çizen Çalışkan, şöyle devam etti:

"Konya'nın Ereğli, Çumra ve Karapınar, Mersin'in Mut ve Gülnar ilçeleri ile Karaman'ın köylerinden servislerle işçi taşınıyor. Bu işçiler günübirlik gelip gidiyor. Buna rağmen sanayimiz yüzde 30 eksik kapasite ile çalışıyor. Eksik kapasite çalışılmasının temel nedeni de işçi bulunamaması. Buradaki işletmelerde yaklaşık 18 bin işçi çalışıyor. Bunların 3 bini çevre il, ilçe ve köylerden gelen işçiler. Daha 6 bin işçiye ihtiyaç var. Bu da şunu gösteriyor. Karaman'da işsizlik problemi yok. Sadece iş beğenmeme ile ilgili bir sorun var. Çalışmayanlar, masa başı iş istiyor. Devlet dairesinde iş arıyor. Şu anda yüzde 30'luk bir işçi ihtiyacımız var."

Toplantılarda iş adamları işçi bulamamaktan şikayet ediyor

Karaman'ın Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Şu anda ilde işsizlik rakamı yüzde 4. Bu, çok iyi bir rakam. OSB'nin işçi ihtiyacı karşılanırsa, işi olmayanlar fabrikada çalışmaya ikna olursa bu rakam yüzde 2'lere kadar düşebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam projesine şehrimiz destek veriyor. Yapılan toplantılarda iş adamları zaten işçi bulamamaktan şikayet ediyor. Fabrikalar işçi sıkıntısından dolayı tam kapasite çalışamıyor ki fazlasını çalıştırsın. İşçi bulunursa daha da fazlasını çalıştırabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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KentİşçiÖnce Vatan Gazetesi
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