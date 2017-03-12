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Bolu Dağı'nda sis ulaşımı aksattı

Bolu Dağı'nda etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bolu Dağı'nda sis ulaşımı aksattı

Bolu Dağı'nda etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

12 Mart 2017 Pazar 11:08
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Bolu Dağı'nda sis ulaşımı aksattı

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle Bolu Dağı'nda etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

D-100 Karayolu'nun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri de sürücüleri ışıklı tabelalarla güzergahta etkili olan sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri ise bölgede yer yer etkili olan sise karşı sürücülerden dikkatli seyretmelerini, yakın takip ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bolu SisBolu Dağı
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