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Bodrum'da fırtına ve sağanak

Kentte etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bodrum'da fırtına ve sağanak

Kentte etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

29 Aralık 2017 Cuma 19:04
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Bodrum'da fırtına ve sağanak
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MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ilçede güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu.

Fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle sahile yosun birikintileri vurdu, bazı iş yerlerinin balkonlarına su doldu. Kumbahçe sahilindeki işletmeciler, fırtına ve dalgadan korumak için kumsaldaki masa, sandalye ve şemsiyeleri topladı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmur sularının denizle buluştuğu bölgede denizin renginin kahverengiye döndüğü gözlendi. 

Bazı vatandaşların plaja inerek dalgaların önünde fotoğraf çektirmesi dikkati çekti. 

Bodrum'da yağışlı havanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BodrumFırtınaSağanak
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