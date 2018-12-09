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Bingöl'de kaza: 9 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı

Bingöl'de kaza: 9 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı

09 Aralık 2018 Pazar 09:51
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Bingöl'de kaza: 9 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsünün kamyona çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsünün kamyona çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir yolcu otobüsü, tipinin etkili olduğu Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca mevkisinde bir kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın, buzlanan yolda rampayı çıkamayan kamyonun geri doğru kayması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bingöl KazaBingöl
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