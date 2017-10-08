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Batı Karadeniz'de yoğun sis

Zonguldak'ta etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Batı Karadeniz'de yoğun sis

Zonguldak'ta etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

08 Ekim 2017 Pazar 17:46
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Batı Karadeniz'de yoğun sis

Zonguldak'ta sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle kent merkezi ile Zonguldak-İstanbul karayolu istikametlerinde görüş mesafesini düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusuda uyarıyor.

Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, sisli havanın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Batı KaradenizSisZonguldak Sis
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