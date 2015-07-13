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Adana'da toplu taşıma araçlarına panik butonu konulacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar olaylarının önlenmesi amacıyla toplu taşıma araçlarına panik butonu konulması ile şoförlerin uyuşturucu raporu almasını kararlaştırdı

Adana'da toplu taşıma araçlarına panik butonu konulacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar olaylarının önlenmesi amacıyla toplu taşıma araçlarına panik butonu konulması ile şoförlerin uyuşturucu raporu almasını kararlaştırdı

13 Temmuz 2015 Pazartesi 12:11
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Adana'da toplu taşıma araçlarına panik butonu konulacak

ADANA - Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan minibüste şoför tarafından öldürülmesi, Adana'nın Kurttepe Mahallesi'nde 10 Nisan'da, 17 yaşındaki mağdureye, hastaneye gitmek için bindiği şehir içi minibüsü ile ormanlık alana götürülerek cinsel saldırıda bulunulması üzerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu tür suçların önlenmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Başsavcılık, toplu taşıma araçlarında alınması gereken tedbirler konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığına, uygulamaları denetlemesi için de Emniyet Müdürlüğüne yazı gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesi 1. Fıkrası (f) bendine vurgu yapılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Belediyelerin, ulaşım ana planını yapma, uygulama, toplu taşıma hizmetlerini planlama ve koordinasyonunu sağlama, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmekle yükümlü. Şehir içi toplu taşımacılık yapan tüm araçlarda güvenlik kamerası uygulamasının başlatılması, yolcuların acil veya panik durumlarında kullanabileceği acil panik butonlarının araçlarda bulundurulması, araç sürücülerinin psiko teknik test ve eğitimlere tabi tutulması, şoförlerden tam teşekküllü hastanelerden uyuşturucu kullanmadıklarına dair belge istenmesi, bu belgeyi getirmeyen sürücülerin vasıta kullanmalarına izin verilmemesi hususlarında tüm tedbirlerin alınması ve gerekli denetimlerin yapılması arz/rica olunur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME), daha önce toplu taşıma araçlarında, şoför mahallini ve yolcuları gösterecek şekilde yüksek çözünürlükte güvenlik kamera sistemi uygulaması başlattığı, diğer önerilerin uygulanması yönünde karar aldığı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 13:46
Anahtar Kelimeler:
önce VatanPanik Butonu
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