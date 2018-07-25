44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor

KÜTAHYA- "Zanaat ve Halk Sanatları" dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan Kütahya, festival kapsamında ünlü isimleri halkıyla bir araya getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Gripin grubu konseri ile başlayan festivalde bugün Yusuf Güney sahne alacak. Cuma günü gerçekleşecek İmera konserinin ardından Kurtalan Ekspres ve Cihan Yıldız, Elif Kaya sahne alacak. Ve finali 3 Ağustos’ta Tan Taşçı gerçekleştirecek.

Cuma İmera Günü

‘Emri Olur’ ezgisiyle herkesin beğenisini toplayan özgün Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera, Kütahyalı sevenleriyle bir araya gelecek.

Gripin 15 bin kişiye konser verdi

Festival’in start demesinin ardından ilk konser Gripin grubundan geldi. Konserden önce Çini sanatına 44 senesini veren Mehmet Gürsoy’un atölyesine giden grup üyeleri ustayla birlikte Çini boyaması yaptı. Kütahya’nın giriş kapısı için yapılan çiniyi ustanın eşliğinde boyayan grup üyeleri, “Kütahya’da çinisinde artık bizimde bir boyamız var” dediler. Gece ise 15bin kişiye konser verdiler. Ardından bugün Yusuf Güney Kütahya halkına sevilen şarkılarını söyleyecek.

Festival için şehre gelen ünlü sanatçılar, UNESCO'nun tescillediği Kütahya çinilerden yapmak üzere atölyeye girecek ve sanatçıların yapacağı özel çiniler, açık arttırmayla satılarak geliri bağışlanacak. "İşimiz, gücümüz, sevdamız Kütahya" sloganıyla düzenlenen festival 5 Ağustos'ta sona erecek.

İL’E DEĞER KATAN BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU

1959 Kütahya doğumlu olan 2014 yılında Ak Parti’den belediye başkanı olarak seçilen Kütahya Belediye başkanı Kâmil Saraçoğlu Kütahya ili hakkında şu detayları verdi;

Hititlerden başlayarak Frigler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizans, Anadolu Selçuklu Devleti, Germiyanoğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yataklık yapan ilimiz bu medeniyetler çerçevesinde birçok tarihi eser ve mekâna da sahip olmuştur. Yaklaşık 300 bine yakın nüfusu olan ilimiz merkez ve on iki ilçeden oluşan Ege Bölgesi ilidir.

“TARİHİ YERLER”

Roma Döneminin en önemli kentlerinden olan Aizanoi Antik Kenti, Selçuklu sultanlarından 1. Alaaddin Keykubat adına yaptırılan Alaaddin Keykubat Camii, Çinili Camii, Dönenler Camii, Frig Vadisi, Germiyan Sokağı, Konaklar, (Germiyan Konağı, Ispartalılar Konağı, Hanedan Konağı,Alopaşalı Şeker Konağı, Kütahya Konağı, Kurtuluş Konağı), Hıdırlık Mescidi, Hükümet Konağı, Kaditler Camii, Karagöz Camii, Kütahya Kalesi, Lala Hüseyin Paşa Camii, Sadettin Camii, Saray Camii, Seyit Ömer Höyük, Takvacılar Camii, Kütahya’da bulunan tek padişah cami olan Ulu Camii ve Yeşil Camii’dir.

Müzelerimiz ise; “Kütahya Arkeoloji Müzesi, Kossuth Evi Müzesi Çini Müzesi, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi, Dumlupınar Atatürk Evi Müzesi, Jeoloji Müzesi, Evliya Çelebi Müzesi, Kenttarihi Müzesi, Tugay Anadolu Kültür Sanat ve Arkeoloji Müzelerimiz vardır.”

"YEMEK VE KÜLTÜRÜ"

Kütahya'mızın yemek kültürünün temelini buğday ürünleri, hamurlular ve süt ürünleri oluşturur

Börek ve mantılar

Tereyağlı-yoğurtlu cimcik, kıymalı sini mantısı, tereyağlı-yoğurtlu kaçamak, tereyağlı peynirli cevizli belirgat, haşhaşlı gözleme, suda haşlama mantı, mercimekli mantı, kulak aşı, mercimekli tosunum, tepside haşhaşlı katmer, kıymalı-peynirli-ıspanaklı şibit, sodalı hamursuz, Kütahya höşmerimi, şibitli tavuk tiridi, papatesli dolamber böreği, namaz lokması, Gökçimen hamursuzu, tahinli çörek, kıymalı su böreği, sarma hamur dolması, cevizli gelin çöreği.

Çorbalar

Sıkıcık, miyane, oğmaç, yoğurt çevirme çorbası (düğün çorbası), kızılcık tarhanası, tutmaç, tarhana, tekke, çene çarpan ve paça çorbası.

Dolmalar ve sarmalar

Ilıbada (labada) dolması, etli yaprak sarma, zeytinyağlı soğan dolması, etli lahana sarması.

Et yemekleri

Göveç (güveç), Kütahya usulü kavurma, küp eti, kuzu kaburga kebabı.

Tatlılar

Hekmane erik hoşafı, güllaç, kaymak baklavası, Kütahya usulü höşmerim, pelûze, çekme helva, yufka tatlısı, su muhallebisi, gelincik şurubu (şerbeti).

BAŞKANDAN BİLGİLER;

ŞEHİR KAPILARI İNŞAATI SONA YAKLAŞIYOR

Kütahya Belediyesi Vizyon projeleri arasında yer alan Eskişehir ve Afyonkarahisar yolu olmak üzere Şehrin her iki girişine uygulanacak kent kapıları inşaatımız yükselmeye devam ediyor. Selçuklu motifleri ve çini desenleri ile birlikte Türkiye’de inşa edilmiş ender eserlerden biri olacak. Şehrimizin giriş kapıları çinilerin yerleştirilmesiyle aralık ayı sonunda tamamlanacak.

KÜTAHYA DÜNYADA ÇİNİNİN BAŞKENTİ

31 Ekim'de UNESCO tarafından ilan edilen Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilen Kütahya, zanaat ve halk sanatları alanında "Yaratıcı Şehir" unvanını almaya hak kazandık. Kütahya'nın UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehir" olarak kabul edilen dünyadaki 180 şehirden biri olduk. Kütahya'da 400'ün üzerinde sanat ve zanaat atölyemizde 4 binden fazla sanatçı ve zanaatkar çalışarak iki yıllık süreçte başarı kazandık.

YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI HIZLA YÜKSELİYOR



Kütahya Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı eski Otogar mevkiinde bulunan yeni Belediye Hizmet Binamızda çalışmalar hızla devam ediyor. Modern ve tarihi izler taşıyacak olan Belediye Hizmet Binamızın şehrimizdeki kamu binası anlayışını değiştirecek biçimde yapılması planlanmaktadır.

SAAT KULELERİ TAMAMLANDI

Akşemsettin Camii kavşağı ve Bahçelievler Mahallesi’ne yapılacak olan saat kulesi yapım çalışmalarımız hızlı bir süreçte yapılarak tamamlandı. 10 metre yükseklikte Selçuklu ve modern mimari detayları içeren doğal taş kaplama şeklinde tasarlanan saat kuleleri ışıklandırmalarla süslenerek Şehrimize estetik kattı. Saat kulelerimizi Kütahya Merkez haricinde 5 ilçede yapacağız.

KÜTAHYA BELEDİYESİNDEN 85 MİLYON TL’LİK DEV YATIRIM

Kütahya Belediyemizin vizyon projeleri arasında yer alan toplam maliyeti 85 Milyon TL olan ‘Atık Su Arıtma Tesisi' faaliyete geçti. Tesisimizin yüzde 85'i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, yüzde 9'u da Kütahya Belediyesi kaynaklarından karşılandı. Tesisimiz Kütahya'ya yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alıyor.

ÇAMLICA ORMAN KÖŞKLERİ KÜTAHYALILARI DOĞA İLE BİR ARAYA GETİRİYOR

Çamlıca Tabiat Parkında yer alan, işletmeciliğini Kütahya Belediyesi tarafından yapılan Çamlıca Orman Köşkleri misafirlerini bekliyor. Hayata geçirdiğimiz Çamlıca Orman Köşkleri, Doğayla iç içe olan ve tamamen ahşaptan inşa edilen Çamlıca Orman Köşkleri’nin bahçesinde barbekü alanları bulunmaktadır.

MACERA PARKI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Yaklaşık 4 Milyon liralık yatırımla Kütahyalıların hizmetine sunulan Macera Parkında; 150 metre gidiş 150 metre dönüş olmak üzere toplam 300 metre uzunluğunda zipline parkuru, 13 metre yüksekliğinde tırmanma duvarı, 90 metre uzunluğundaki farklı parkurlardan oluşan yetişkin macera parkuru, 13 metre yüksekliğindeki serbest atlayış parkuru ve Türkiye’de ilk defa Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen 550 metre uzunluğuna sahip ve yerden 5 metre yükseklikteki hava bisikleti parkuru bulunuyor.

YÜZME BİLMEYEN ÇOCUĞUMUZ KALMAYACAK

Kütahya Belediyesi tarafından ‘’Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın’’ projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy mahallesi, Kent Park ve Zafertepe mahallesinde yapımı süren yüzme havuzu inşaatlarımız devam ediyor.

DEVLET HATUN HANIMLAR LOKALİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devlet Hatun Hanımlar Lokali inşaat çalışmaları, hızla devam ediyor. Kütahya Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak tahsis edilecek olan Devlet Hatun Hanımlar Lokali'nde; aerobik salonu, fitness salonu, kafeterya ve kış bahçesi, giyinme odası, yüzme havuzu, şok havuzu, sauna, Türk hamamı, masaj salonu, kuaför ve güzellik salonu, kreş, içerisinde masa tenisi, bilardo, satranç ve hava hokeyi bulunan oyun salonu, resim ahşap boyama kurs dersliği, yemek kurs dersliği, ebru dersliği, yabancı dil kurs dersliği, mescit, konferans ve toplantı salonu gibi pek çok sosyal mekanı yer alırken alt katta ise otoparkı bulunuyor.

BEBEK BAKIM VE EMZİRME KABİNLERİ KÜTAHYALILARA HİZMET VERİYOR

İlimizde yoğunluk yaşanan Sevgi Yoluna bebek bakım ve emzirme odaları koyduk. Kütahya da ilk kez yapılan çok amaçlı kabin olarak da adlandırılan Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri Kütahya’da Annelere hizmet vermeye başladı.

HOŞ GELDİN BEBEK

Hoş geldin bebek projesi kapsamında dünyaya yeni gelen küçük çocuklarımızın ve ailelerin yanında olmak, onların sevinçlerini belediye olarak paylaşmak ve çocuk dostu bir belediye olma noktasında küçük de olsa bir katkıda bulunmak için yapılmıştır. Paketin içerisinde zıbın takımı, battaniye, bebek bezi, emzik ve tebrik kartından oluşan paket bundan böyle şehrimizde dünyaya gelen bebeklere dağıtımı yapılmaktadır. Her yeni doğan bebek ve ölen vatandaşlarımız için 1 ağaç dikiyoruz.

Haber: Elif Günay