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20 terörist etkisiz hale getirildi

Terör operasyonlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi.

20 terörist etkisiz hale getirildi

Terör operasyonlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi.

02 Ekim 2016 Pazar 17:20
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20 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca, Kars'ın Kağızman ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçelerinde süren terör operasyonlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hakkari Valiliği sorumluluk bölgesinde tüm güvenlik güçlerinin etkin koordinasyonuyla yürütülen terörle mücadele harekatının başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Hakkari'nin Çukurca ilçesi Dağbaşı Tepe'ye yakın Omaran kuzeyinde Han Tepe mevkisinde bulunan tanklar tarafından 4 kişilik terörist grubun görüntüsünün alındığı, açılan ateş sonucu teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4 Ağustos 2016'dan bu yana 221'i Çukurca'da olmak üzere Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 338 olduğu da belirtilen açıklamada, "Bu mücadelede polis özel harekat birlikleri ve emniyet unsurları ile geçici köy korucuları da aynı cesaret ve feragati göstermektedir." denildi.
Kars'ta operasyon

Öte yandan Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde, dün gece, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü mensuplarına yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Beytüşşebap'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta ise Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal operasyonu kapsamında 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütünün yurt içindeki ana üslenme yerlerinden biri kabul edilen Faraşin-Beytüşşebap arasında yürütülen operasyonda, İncebel dağında uyku tulumu içerisindeki 2 teröristten biri insansız hava aracıyla vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan diğer teröristin sürünerek mağaraya girdiği, akibetinin bilinmediği belirtildi.

Vurulan teröristlere yaklaşık 300 metre uzakta, 6 kişilik başka bir terörist grubu insansız hava aracınca tespit edildi. Ateş altına alınan gruptan 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında çıkan çatışmada da 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

AA

Son Güncelleme: 02.10.2016 17:20
Anahtar Kelimeler:
OperasyonTerörist
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