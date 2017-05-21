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'15 dakika kuralı'na takıldılar

Tüm uyarılara rağmen '15 dakika kuralı'na takıldılar

'15 dakika kuralı'na takıldılar

Tüm uyarılara rağmen '15 dakika kuralı'na takıldılar

21 Mayıs 2017 Pazar 12:16
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'15 dakika kuralı'na takıldılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınması kuralı kapsamında, geç kalanlar Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılamadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınması kuralı kapsamında, geç kalanlar Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılamadı.

Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan KPSS'nin ilk oturumu saat 10.00'da başladı.

Adaylar, sınav binalarına, yapılan aramaların ardından alındı. ÖSYM'nin "sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağına" ilişkin kuralı kapsamında, saat 09.45'te kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra gelen adaylar ise sınava giremedi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek adaylardan üçü, saat 09.45'ten sonra binaya gelmeleri nedeniyle sınava alınmadı. 

Geç kalan bir aday, sınava alınmamasına tepki göstererek giriş belgesini yırtıp fakülte binasından ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KPSS15 DakikaÖSYM
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