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100 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımı

Yüksekova'da Kaymakamlık tarafından öğrenci ve sporculardan oluşan 100 kişiye kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.

100 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımı

Yüksekova'da Kaymakamlık tarafından öğrenci ve sporculardan oluşan 100 kişiye kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:37
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100 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımı

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığınca öğrenci ve sporculardan oluşan 100 kişiye kıyafet ve ayakkabıdesteği sağlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, beraberinde 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ve bazı kurum amirleri ile Yeni Mahalle'deki Gençlik Merkezi'nde, Dağlıca İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve kayak takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Kaşıkçı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede her hafta bir okulla buluştuklarını ve öğrencileri farklı mekanlarda misafir ettiklerini söyledi.

Yeni yılın ilk haftasında Dağlıca'daki öğrencileri misafir ettiklerini belirten Mahmut Kaşıkçı, "Dağlıca'yı hep ziyarete gittik ama Dağlıca'daki çocuklarımız belki bu mekanları ilk defa görüyor. Aralarında Yüksekova'ya ilk defa gelen evlatlarımız var." dedi.

Kaşıkçı, çocukları Gençlik Merkezi ve ilçe merkeziyle buluşturduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gençlik Merkezine getirdiğimiz çocuklarımız, gençlik liderlerimizin eşliğinde müzik ve resim odalarındaki faaliyetlere katılıyorlar. Ayrıca şehir merkezimizdeki parklardan, Kitap Kafe'den faydalandırıyoruz. Vakıf olarak öğlen yemeği ikram edip, hediyelerimizi sunuyoruz. Ulaşmadığımız nokta ve evladımız kalmayacak."

Kaşıkçı ve beraberindekiler daha sonra öğrenci ve sporculara mont, eşofman takımı, ayakkabı ve çeşitli hediyelerin olduğu paketleri dağıttı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YüksekovaYardımöğrenciHakkari
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