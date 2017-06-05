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Zorlu ramazan mesaisi

Ağrı Dağı eteğinde tarlaları olan çiftçiler, ramazanda bunaltıcı sıcaklığa rağmen ekmek mücadelesi veriyor.

Zorlu ramazan mesaisi

Ağrı Dağı eteğinde tarlaları olan çiftçiler, ramazanda bunaltıcı sıcaklığa rağmen ekmek mücadelesi veriyor.

05 Haziran 2017 Pazartesi 14:18
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Zorlu ramazan mesaisi

Ağrı Dağı eteğindeki tarlaları olan çiftçilerramazan ayının gelmesiyle hem dini vazifelerini yerine getiriyor hem de sıcak havaya rağmen işlerini aksatmadan sürdürüyor.

Doğubayazıt ilçesi Telçeker köyünde tarım işçileri, hem yorgunlukla hem de susuzlukla mücadele ederek oruç ibadetini yerine getiriyor.

Ağrı Dağı eteğindeki 12 dönümlük arazisinde domates üreten Osman Aytekin, 30 dereceyi bulan sıcaklıkta 11 yaşındaki oğlu Serhat Aytekin ile çalışıyor. 

"Rabb'imize olan şükrümüzü hem çalışarak hem de oruç tutarak eda ediyoruz"

Gündüzleri bunaltıcı bir hava olduğunu, zaman zaman sıcak havadan etkilendiklerini ifade eden Aytekin, ramazan ayının manevi ikliminin kendilerine güç verdiğini vurguladı.

Aytekin, "Oğlumla gece gündüz çalışıyoruz. Öğle saatlerinde sıcaktan bunalıyoruz ama orucumuzu hiçbir zaman ihmal etmedik. Ramazan bereket ayıdır. Rabb'imize olan şükrümüzü hem çalışarak hem de oruç tutarak eda ediyoruz." diye konuştu.

"Allah bize güç veriyor"

40 dönümlük araziyi 14 yaşındaki oğlu Muhammed Özer ile buğday ekimine hazırlayan Bülent Özer de oğluyla oruç tutuyor.

Kızgın güneşin kendilerini bazen zorladığını anlatan Özer, "Oruç tutarak Rabb'imize olan görevimizi yerine getiriyor, çalışarak da ailemize bakıyoruz. Allah bize güç veriyor. Şükür ve ibadet her şeyden önce gelir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ağrı DağıRamazan MesaisiSıcak HavaRamazanOruçRamazan Ayı
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