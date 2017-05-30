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'Zilsiz okul'da zamanı kullanmayı öğreniyorlar

Bartın'da 8 ay önce Ellibaş Ortaokulunda başlatılan "Zilsiz Okul Projesi" uygulamasıyla öğrencilerin sorumluluk bilinci, zamanı daha dikkatli kullanma ve güven duygusu kazanması amaçlanıyor.

'Zilsiz okul'da zamanı kullanmayı öğreniyorlar

Bartın'da 8 ay önce Ellibaş Ortaokulunda başlatılan "Zilsiz Okul Projesi" uygulamasıyla öğrencilerin sorumluluk bilinci, zamanı daha dikkatli kullanma ve güven duygusu kazanması amaçlanıyor.

30 Mayıs 2017 Salı 11:58
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'Zilsiz okul'da zamanı kullanmayı öğreniyorlar

BARTIN - Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Ellibaş köyündeki Elibaş Ortaokulunda öğrencilere öz güven, otokontrol ve sorumluluk kazandırmak amacıyla bu yıl eğitim öğretim dönemi başında "Zilsiz Okul Projesi" başlatıldı.

Sınıf, koridor ve bahçeye yerleştirilen saatlerle ders başı yapan öğretmen ve öğrenciler, ders bitiminde de teneffüse çıkıyor. Zil sesinin duyulmadığı okulda öğrencilerin zamanlarını kontrol etmeyi öğrenmesinin yanı sıra koridorlarda kargaşa ve buna bağlı oluşabilecek kazaların da önüne geçiliyor. 

Okul müdürü Yasin Çırlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda yenilikçi bir yaklaşımla 'Zilsiz Okul Projesi' uygulamasını başlattıklarını söyledi.

Günlük yaşamda zamanın yönetilmemesi ve verimli kullanılmaması nedeniyle toplantıların geç başladığına, öğrencilerin sınavlara geç kaldığına tanık olunduğunu vurgulayan Çırlak, Uygulamamız, öğrencilerimizde otokontrol ve sorunluluk bilincini beraberinde getirdi." dedi.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Okulun 8. sınıf öğrencisi Duygu Tarhan, projeyle sınıfta ve koridorlarda oluşan kargaşanın önlendiğini belirterek, "Önceden kendimizi hep zile bağlıymış gibi hissediyorduk. Şu anda bir komutla değil, kendi özgür irademizle teneffüse çıkıp, derse giriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Bora Bozkurt da ilk zamanlarda zorlanmalarına karşın birkaç gün içerisinde uygulamaya alıştıklarını ve özümsediklerini söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Zilsiz OkulBartın
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