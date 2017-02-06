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Zihinsel engelli gençler iş sahibi oluyor

Manisa'daki zihinsel engellilerin iş hayatına katılması için başlatılan projeyle mesleki eğitim alan engelli gençler, OSB içinde kurulan atölyede sanayi kuruluşları için üretim yapmaya başladı.

Zihinsel engelli gençler iş sahibi oluyor

Manisa'daki zihinsel engellilerin iş hayatına katılması için başlatılan projeyle mesleki eğitim alan engelli gençler, OSB içinde kurulan atölyede sanayi kuruluşları için üretim yapmaya başladı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:41
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Zihinsel engelli gençler iş sahibi oluyor

Manisa'da meslek eğitim alan zihinsel engelliler, organize sanayi bölgesinde oluşturulan ortak atölyede bölgenin önde gelen sanayi kuruluşları için üretim yapmaya başladı.

İlk etapta 4 sanayi kuruluşunun istihdam edeceği 32 engelli genç, üretim hayatına katılmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye'nin önde gelen sanayi merkezlerinden Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) başlatılan Zihinsel Engelliler Korumalı İş Yeri (ZEKİ) ve Yaşam Merkezi Projesi kapsamında Teleset Elektromekanik firmasının istihdam ettiği 8 zihinsel engelli genç, iş sahibi oldu.

Fabrika servisiyle her sabah atölyeye gelerek çalışmaya başlayan gençler, gün boyu siparişleri yetiştirmeye çalışıyor, mesai bitiminde ise para kazanmanın sevinciyle evlerine dönüyor.

MOSB Müdürü Funda Karaboran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez uygulanan projeyle Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nden mezun olan gençlere iş olanağı yaratıldığını belirtti.

Yaklaşık 5 milyon lira maliyetle oluşturulan iş yerindeki 12 atölyenin farklı fabrikalara tahsis edildiğini söyleyen Karaboran, engelli gençlerin her sabah çalıştıkları fabrikanın atölyesine girerek çalışmaya başladığına dikkati çekti. 

Karaboran, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında ilk korumalı iş yerimizi Teleset Elektromekanik firması açtı. 8 zihinsel engelli gencimiz firma için üretim yapıyor. ZEKİ Yaşam Merkezi içerisinde 12 korumalı iş yerimiz olacak. İlk etapta 4 firmamızın istihdam edeceği Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi mezunu 32 öğrenci, iş sahibi olacak. İş merkezindeki çocuklarımızın fabrika çalışanlarıyla aynı şartlarda çalışıyor. Tek farkları daha korunaklı bir mekanda üretime katılmaları. Fabrikaların 'özel takım' olarak adlandırdığı gençler, burada yeni bir hayata başlıyor."

"Hayalimiz gerçek oldu"

Proje ortaklarından Manisa Zihinsel Engellileri Eğitme ve Koruma Derneği Başkanı Rabia Keskin ise çocuklarının hayallerinin gerçek olduğunu, ailelerin de çocuklarının iş sahibi olmasının heyecanını yaşadığını belirtti.

MOSB yetkililerinin okulda ziyaret ettiği çocukların neler yapabildiklerini görünce projeye başlama kararı aldığına dikkati çeken Keskin, zihinsel engellilerin istihdamı konusunda büyük zorluklar yaşandığını anlattı.

Projeyle MOSB'nin engelli çocuklara ve ailelerine büyük destek verdiğini dile getiren Keskin, "Benzer uygulamalar Avrupa’da var ama Türkiye için ilk olacak. İnşallah diğer illerimize de örnek olur" dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ManisaMOSB
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