Zeytinyağına 'en genç tadımcı' imzası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin zeytinyağı duyusal analizcisi 32 yaşındaki Dr. Suzan Kantarcı, sektörün en önemli yayınlarından olan Olive Oil Times Dergisi'nce "dünyanın en genç tadımcısı" olarak gösteriliyor.

Ayvalık Ticaret Odası Duyusal Tadım Panel Lideri olan Dr. Suzan Kantarcı Savaş, yaptığı açıklamada, Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olduğu 2007 yılında yüksek lisansa geçişi sırasında yaptığı "Zeytinyağı Tadımı Araştırması" ile kendisini bu sektörde ve alanda bulduğunu söyledi.

Çok genç yaşta zeytinyağında duyusal analizi yapmaya başladığını vurgulayan Savaş, halen Kırklareli Üniversitesi Ekonometri Bölümünde öğretim görevlisi olarak eğitim camiasında da görevini sürdürdüğünü anlattı.

İyi bir tadımcı için duyusal anlamda algının açık olması gerektiğine dikkati çeken Savaş, "2008'de Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Ümmühan Tibet ile tanıştım. 2009'dan itibaren de zeytinyağı tadımını tam anlamıyla öğrenmeye başladım ve 2011'de UZZK bursuyla İspanya'ya gittim. Bu süreçten itibaren de zeytinyağı tadımında biraz daha profesyonel oldum. Şimdi tadım olarak UZZK'ya da destek veriyorum." dedi.

Tadımla zeytinyağının geçmişine kısa yolculuk

İspanya'dan döndükten sonra Ayvalık Ticaret Odası Duyusal Tadım Panel Lideri olduğunu aktaran Savaş, şöyle konuştu:

"Burada 10 kişiden oluşan bir panel grubumuz var. Zeytinyağı tadımının amacı, kalitesine karar vermektir. Koklayarak, tadına bakarak, damak tadıyla analiz ederek zeytinyağının kalitesini belirliyoruz. Bu tespit, hem zeytin ve zeytinyağı üreticisinin hem ihracat ve ithalatçının hem de tüketicinin işine yarıyor. Biz tadım yaparak zeytinyağının geçmişine kısa bir yolculuk yapıyoruz. Bir zeytinyağının hangi çeşit olduğunu, hangi zeytinden sıkıldığını, hangi süreçlerden geçtiğini yaptığımız analizlerle tanımlayabiliyoruz."

Türkiye'de ve dünya yüzlerce zeytinyağının tadına bakıyor

Savaş, dünyanın en büyük ve prestijli zeytinyağı yarışması olan New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nın İspanya, İtalya, Yunanistan gibi farklı ülkelerden gelen 10 jüri üyesinden biri olduğunu belirterek, 4 yıldır yarışmaya katılan yüzlerce zeytinyağı arasından en iyisini seçtiklerini aktardı.

Sektörün dünyadaki en önemli yayınlarından olan Olive Oil Times Dergisi'nde "dünyanın en genç tadımcısı" olarak gösterildiğini anlatan Savaş, şunları kaydetti:

"Geçen yılki yarışmada dünyanın birçok ülkesinden gelen yaklaşık 800 zeytinyağı arasından en kalitelilerini belirlemeye çalıştık. Ayvalık'ta Ticaret Odası'nın Duyusal Analiz Laboratuvarı'na yurt içi ve dışından gelen zeytinyağlarının da tadına bakıyoruz. Yurt dışından her yıl 20'şer yağ tadıyoruz. İtalya ve İspanya'dan gelen yabancı konuklar da bizlere yağlar getiriyor. Anadolu'nun farklı bölgelerinde yetişen zeytinlerden yapılan yağların duyusal analizini yapıyoruz."