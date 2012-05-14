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Zeytinburnu'nda bir kişi bıçakla öldürüldü

Ambarlar Caddesi'nde bir kişinin yolda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, karın bölgesinden 4 bıçak darbesi alan kişinin öldüğünü belirledi.

Zeytinburnu'nda bir kişi bıçakla öldürüldü

Ambarlar Caddesi'nde bir kişinin yolda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, karın bölgesinden 4 bıçak darbesi alan kişinin öldüğünü belirledi.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 09:25
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Zeytinburnu'nda bir kişi bıçakla öldürüldü

Polis, cesedin bulunduğu yere emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan cesedin, Ali Kahraman'a (25) ait olduğu tespit edildi. Kahraman'ın cesedi, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 
     Kahraman'ın ''uyuşturucu bulundurmak'' suçundan tutuklandığı ve 10 gün önce şartlı tahliye sonucu serbest bırakıldığı anlaşıldı.
     Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 05:29
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu
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