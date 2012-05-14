Zeytinburnu'nda bir kişi bıçakla öldürüldü

Polis, cesedin bulunduğu yere emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan cesedin, Ali Kahraman'a (25) ait olduğu tespit edildi. Kahraman'ın cesedi, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kahraman'ın ''uyuşturucu bulundurmak'' suçundan tutuklandığı ve 10 gün önce şartlı tahliye sonucu serbest bırakıldığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.