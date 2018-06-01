ZEYTİNBURNU AHMET VEFİK PAŞA ORTAOKULU BİLİM FUARI 

VHA/İSTANBUL

Okul Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı 82 etkinliğin Açılışını Milli eğitim şube müdürü Ali AKILLI, Okul Müdürü Metin ÖZKAN ile birlikte okul müdürleri gerçekleştirdi.

TUBİTAK 4006 Proje Koordinatörü ve Okul Fen Bilimleri Öğretmeni Ali İşçan: “Bilim bir milletin gelişmesinin en önemli temel taşıdır ve çocukları bilimle büyütmeliyiz.” dedi. Çocukların bilime ilgi duymaları ve sevmeleri için bu tür projelerin çok önemli olduğunu belirten İşçan: “ Her şey çocuklar için.” dedi. Açılışta ayrıca okul öğretmeni Nilgün Kuruca’nın çalıştırdığı okul halk oyunları ekibi Artvin Yöresi gösterisi yaptı. Okul korosu da Müzik Öğretmeni Esin Çelik yönetiminde muhteşem bir performans sergiledi.

Fuarı İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe okul müdürleri, sivil toplum örgütleri, veliler, çevre halkı ve öğrenciler ziyaret etti. Zeytinburnu ilçesinde eğitim öğretime devam eden birçok okul da öğrencileriyle toplu bir şekilde fuara geziler düzenlediler. Çevre okul öğrencileri gördükleri çalışmalardan çok etkilendiklerini ve gelecek yıllarda kendilerinin de bu tür projelerde olmak istediklerini dile getirdiler.

Ahmet Vefikpaşa Ortaokulu ortaya koyduğu 82 projeyle bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı. Zeytinburnu ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştiren tek okul olarak da ilçenin yüz akı oldu. Okulun gelecek yıllarda da bu alanda öncü olması bekleniyor.