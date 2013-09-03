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YYÜ’de Kayıt Şenlikleri başladı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kayıt Şenliği başladı. 5 bin 700 öğrencinin kayıt yaptırmaya hak kazandığı YYÜ’de işlemler 5 dakika sürerken havaalanı ve otogardan öğrenciler otobüslerle düzenli olarak Zeve Yerleşkesi’ne taşınıyor.

YYÜ’de Kayıt Şenlikleri başladı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kayıt Şenliği başladı. 5 bin 700 öğrencinin kayıt yaptırmaya hak kazandığı YYÜ’de işlemler 5 dakika sürerken havaalanı ve otogardan öğrenciler otobüslerle düzenli olarak Zeve Yerleşkesi’ne taşınıyor.

03 Eylül 2013 Salı 11:17
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YYÜ’de Kayıt Şenlikleri başladı
Oktay YILDIRIMOĞLU/VAN

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal yeni yurtlarıyla, güçlü akademik kadrosu ve alt yapısıyla YYÜ’de öğrencilerin her türlü ihtiyacının karşılandığını belirterek kontenjanların yüzde 95’in üzerinde bir oranla dolduğunu açıkladı.

Yeni açılan fakülteler ve bölümlerle bu yıl 5 bin 700 öğrencinin kayıt hakkı kazandığı YYÜ’de yeni gelen öğrenciler için  her şey için düşünülmüş. Ferit Melen Havalimanı ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden düzenli olarak YYÜ Rektörlüğü’nün görevlendirdiği araçlarla yerleşkeye taşınan öğrencileri burada akademisyenler karşılıyor.  YYÜ Merkezi Yemekhane’de yapılan kayıt işlemlerinde yaklaşık 200 akademik ve idari personel görev yapıyor. 02.09.2013-06.09.2013 tarihleri arasında devam edecek olan kayıt şenliklerinde aileler için yapılan bekleme mekanlarında kendilerine çeşitli ikramlar yapılıyor. Ayrıca Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere döner ve içecek ikramında bulunuyor.

Kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri kapıda karşılayan akademisyenler kayıt dosyasını hazırlamada öğrencilere yardımcı olurken, sadece 5 dakika süren kayıt işlemi sonunda öğrencilere yeni kimlikleri veriliyor.

Merkezi Yemekhane’de kayıt işlemlerini yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Peyami Battal öğrencilerle bir süre sohbet etti. Konuyla ilgili açıklama yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal 2013-2014 eğitim öğretim döneminde üniversitelerini kazanan öğrencileri kutlayarak YYÜ’de güçlü eğitim kadrosuyla öğrencileri geleceğe hazırlamak için her türlü çalışmanın yapıldığını kaydetti.

Öğrencilerin kendileri için birer kutsal emanet olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Battal, amaçlarının öğrencilerle beraber gelecekte daha güçlü bir Türkiye oluşturmak olduğunu vurguladı. Gerek yeni yurtlarıyla, gerek güçlü akademik kadrosu ve alt yapısıyla YYÜ’de öğrencilerin her türlü ihtiyacının karşıladığını belirten Rektör Prof. Dr. Battal kontenjanların yüzde 95’in üzerinde bir oranla dolduğunu açıkladı.

Üniversite eğitiminin en önemli paydaşının öğrenciler olduğunu ifade eden Rektör Battal, “YYÜ eğitim ve öğretim programlarında, sosyal faaliyetlerde ve üniversitenin işleyişine dair tüm konularda öğrencilerin tam katılımı ve geri bildirimleri ile desteklenen bir eğitim-öğretim modelini benimsemiş bir üniversitedir. Bunun için öğrencilerimiz üniversitemiz senatosunda temsil edilmekte, öğrenci temsilcilikleri, kulüpler ve organizasyonlarla kendilerini ifade edebilmektedirler. Ayrıca su sporları merkezimiz, tenis kortlarımız, atletizm sahamız ile öğrencilerimize sportif faaliyet imkanının yanında yıl boyunca çok sayıda sosyal-kültürel etkinlikte düzenliyoruz. YYÜ’yü tercih edip kayıt hakkı kazanan bütün öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

YYÜ Kayıt Tarihleri

02-03 Eylül

Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Özalp Meslek Yüksekokulu

03-04 Eylül

Güzel Sanatlar Fakültesi,Van Meslek Yüksekokulu, Van Sağlık Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

04-05 Eylül

Erciş Meslek Yüksekokulu, Başkale Meslek Yüksekokulu, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Erciş İşletme Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi

05-06 Eylül

Tıp Fakültesi, Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.09.2013 11:18
Anahtar Kelimeler:
YYÜ’de Kayıt Şenlikleri Başladı
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