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Yuva çocukları için ''Sünnet Şöleni'' düzenlendi

Sivas Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün düzenlediği şölende 15 çocuk sünnet oldu

Yuva çocukları için ''Sünnet Şöleni'' düzenlendi

Sivas Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün düzenlediği şölende 15 çocuk sünnet oldu

09 Haziran 2012 Cumartesi 17:42
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Yuva çocukları için ''Sünnet Şöleni'' düzenlendi

SİVAS  - Sivas'ta Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri'nde kalan 15 çocuk sünnet oldu.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri'nde koruma ve bakım altında bulunan 15 çocuk için ''Sünnet Şöleni'' düzenledi. Sevgi Evleri kampüs alanında düzenlenen şölen, Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı.
Yemek ikramının ardından çocuklar, oluşturulan oyun alanında müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Şölene katılan Vali Ali Kolat, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter ve Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ile bazı protokol üyeleri, çocuklara altın taktı. Protokol üyeleri çocuklara oyuncak da armağan etti.
Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sevgi Evleri'nde ve Çocuk Evleri'nde kalan 15 çocuğun sünnet ettirildiğini belirterek, ''Çocuklarımız bir hafta önce sağlıklı bir şekilde sünnetlerini oldular. Bugün de çocuklarımızın bu mutlu gününe şahitlik ettik. Kendilerine sağlık ve sıhhat diliyorum'' dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Zafer Yıldırım ise sünnet olan çocuklar için dün akşam da kına gecesi düzenlediklerini ifade ederek, ''Güzel bir eğlence programı tertipledik. Bugün de sünnet törenimizi icra ettik'' diye konuştu.
Yıldırım, ''Devletimiz artık sosyal devlet. Sosyal devlet olma gereğini de biz sevgi evlerimizde, çocuk evlerimizde ve yetiştirme yurdumuzda uyguluyoruz. Sosyal devletimizin olmazsa olmaz koşullarını yerine getiriyoruz. Çocuklarımızın bugün yüzünü güldürdük, gönüllerini zenginleştirdik. O gülücükleri görürken biz de huzurlu ve mutlu olduk'' ifadelerini kullandı.
Şölene, Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ve bazı yetkililer de katıldı.

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 09:43
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Yuva çocukları Için Sünnet Şöleni Düzenlendi
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