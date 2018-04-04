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Yürüme hayaline kavuştu

İzmir'de hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 13 yaşındaki Kader Lenk'in yürüme hayali, yeni orteziyle gerçekleşti.

Yürüme hayaline kavuştu

İzmir'de hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 13 yaşındaki Kader Lenk'in yürüme hayali, yeni orteziyle gerçekleşti.

04 Nisan 2018 Çarşamba 13:27
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Yürüme hayaline kavuştu

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Lenk ailesinin tek çocuğu olan 13 yaşındaki Kader Lenk 2005 yılında, kaval kemiği eksikliği ile dünyaya geldi. Hareket edebilmek için orteze ihtiyaç duyan Lenk için gelişimine göre birçok defa ortez alındı.

Bugüne kadar SGK tarafından ücreti karşılanan ortezleri kullanan Lenk'in ailesi, bir süredir medikal firmasının yanlış yönlendirmesi nedeniyle yeni ortez alamadı. Durumu öğrenen SGK, aileye ulaştı. SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal, Kader Lenk'i evinde ziyaret ederek yeni ortezi ulaştırdı.

"SGK bin lirasını karşılar dediler"

Anne Hafize Lenk, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuştan hasta olan kızının bugüne kadar dizine taktığı ortezlerle hareket ettiğini anlattı. Gelişim çağında olduğu için boyunun uzadığını, bu nedenle 3-6 ayda bir yeni orteze ihtiyaç duyulduğunu aktaran Lenk, "Son görüştüğümüz firma bize ortezin 10 bin lira olduğunu, SGK'nın sadece bin lirasını karşılayacağını söyledi. Maddi gücümüz olmadığı için alamadık. Bu nedenle yardım talep etmiştik. Televizyonda yayınlanan bu talebimizi gören SGK bize ulaştı. Daha önce olduğu gibi yeni ortezin de SGK tarafından karşılanacağını iletti. Kızım bugün yeni ortezine kavuştu. Çok mutluyum." diye konuştu.

Kader Lenk de bugüne kadar kullandığı ortezlerle dizinin üzerinde hareket edebildiğini, yeni ortezinin ise ayakları üzerinde yürüme imkanı sağladığını belirterek, "Boyum uzun olsun, ayakkabı giyebileyim istiyordum. Yeni ortezimle yürüyebiliyorum. Hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum. Arkadaşlarımla daha sık görüşebileceğim." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKader LenkYürüme HayaliSGK
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