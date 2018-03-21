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Yurttan ayrılan gençler için 'Yol Arkadaşlığı' çağrısı

EYTAM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barbaros, "Yurtlar, çocuk evleri, Sevgi Evleri ve Çocuk Destek Merkezlerinden ayrılan çocukların intihara sürüklenmesini önlemek istiyorsak 'Rol Model, Yol Arkadaşlığı Projesi'ni hayata geçirmek zorundayız" dedi.

Yurttan ayrılan gençler için 'Yol Arkadaşlığı' çağrısı

EYTAM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barbaros, "Yurtlar, çocuk evleri, Sevgi Evleri ve Çocuk Destek Merkezlerinden ayrılan çocukların intihara sürüklenmesini önlemek istiyorsak 'Rol Model, Yol Arkadaşlığı Projesi'ni hayata geçirmek zorundayız" dedi.

21 Mart 2018 Çarşamba 16:03
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Yurttan ayrılan gençler için 'Yol Arkadaşlığı' çağrısı

EYTAM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Barbaros, yurt ve yuvalardan ayrılarak hayata atılan bazı gençlerin, karşılaştıkları sorunlarla baş edemediği için intihara sürüklendiğini savunarak, bu gençlere destek sağlanmasını amaçlayan "Rol Model, Yol Arkadaşlığı Projesi"nin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Devlet koruması altında, kurum bakımında yetişen gençlere yönelik çalışmalar yürüten EYTAM Derneğinin Başkanı Barbaros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt ve yuvalardan ayrılan gençlerin hayatta karşılaştıkları sorunlarla baş etme konusunda ciddi problemler yaşayabildiğini söyledi.

Bu durumun gençleri intiharın eşiğine kadar getirebildiğine dikkati çeken Barbaros, bunun kendileri için çok üzücü ve dayanılmaz olduğunu vurguladı. Barbaros, çözümün kurum bakımından ayrılan gençlere yönelik yürütülecek "yol arkadaşlığı" ve "rol model" gibi çalışmaları hayata geçirmek olduğunu bildirdi.

"Çocukların gerçek hayata göre hazırlanmaları sağlanmalı"

EYTAM Derneği Başkanı Barbaros, "Yurtlarda, çocuk evlerinde, Sevgi Evlerinde ve Çocuk Destek Merkezlerinde kalan ve buralardan ayrılmış çocukların intiharlara sürüklenmesini önlemek istiyorsak 'Rol Model, Yol Arkadaşlığı Projesi'ni hayata geçirmek zorundayız." dedi.

"Rol model, yol arkadaşlığı" sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasıyla gençlerin hayata atıldığında kendilerine bir yol gösterici bulabileceğini ve intihar eğilimlerinin de azalacağını dile getiren Barbaros, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumlarda kalan çocukların 18 yaş sonrası 'ben nereye gideceğim' korkusu ve kaygısının ortadan kaldırılması, Sevgi Evleri ve Çocuk Evlerindeki yüksek yaşam standartlarının orta seviyeye çekilerek çocukların gerçek hayata göre hazırlanmaları sağlanmalıdır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca üzerinde çalışılan 'Sosyal hizmet modellerinden yararlandıktan sonra hayata atılmış gençlerimizin toplum hayatı içinde izlenmesine yönelik yeni hizmet modeli' yani bizim 'rol model- yol arkadaşlığı' olarak tanımladığımız sistem hemen bugün hayata geçirilmelidir. Artık bu ölümler son bulsun, kırgın çiçekler solmasın. Bu kanayan yaralara merhem olunmasını istiyoruz. Bu projeyle yavrularımız hayata daha güzel şekilde hazırlanacak ve güçlü Türkiye'nin geleceği olacaklardır."

"Onlara omuz vermek, destek olmak zorundayız"

Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve tüm valilere destek çağrısında bulunan Barbaros, tek isteklerinin hayatta ne yöne gideceğini bilemeyen çocuk ve gençlere yol göstericilik yapılması olduğunu vurguladı.

Barbaros, ilgili kuruluşlarda danışmanlık hizmetinin daha etkin bir şekilde uygulanması, donanımlı psikososyal destek ekiplerinin bulunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onlar bizim çocuklarımız, ana baba yok, o boşluğu doldurması gerekenler dolduramamış olabilir. Bunun sonucunda da bu çocuklar dünya yokuşunu çıkabilmek için ihtiyaçları olan güç ve enerji ile donatılmamış olabilirler. Onlara omuz vermek, destek olmak zorundayız. Bir insan bir dünya demektir. Her insan ayrı bir alemdir. Bu nedenle her insanın ölümü bir alemin ölümü gibidir." 

AA

Anahtar Kelimeler:
EYTAMAhmet Barbaros
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