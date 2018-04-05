Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi' eğitimi

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları için 5 yıl önce başlatılan "Evlilik Öncesi Eğitim Programı", bu yıl devlet yurtlarında kalan gençlere verilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 2013'te evliliğe hazırlananlara, evlilikte yaşayabilecekleri zorlukları ve sorunları aşmaları için "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

Programın yaygınlaştırılması için "Evlilik Öncesi Eğitim Programı 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi" geliştirildi. Bu süreçte evliliğin ilk 5 yılında boşanma oranlarının fazla olduğu illere öncelik verildi.

Geçen yıl dokuz ilde toplantı ve eğitici eğitimlerini tamamlandı, evlenecek çiftlere 45 bin Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi dağıtıldı. İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Ordu, Erzurum, Van'da yürütülecek çalışmalarla bu yıl 70 bin Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi vatandaşlara ulaştırılacak.

Evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla başlatılan "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" ile bugüne kadar 719 bin 571 kişiye ulaşıldı.

Öte yandan, bu yıl içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılacak protokolle yurtlarda evlilik öncesi eğitimi verilerek, gençler evlilik konusunda bilinçlendirilecek.