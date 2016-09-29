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Yunus Emre anıt mezarı başında anıldı

Türk halk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre için Kırşehir ve Aksaray valiliklerince anma programı düzenlendi.

Yunus Emre anıt mezarı başında anıldı

Türk halk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre için Kırşehir ve Aksaray valiliklerince anma programı düzenlendi.

29 Eylül 2016 Perşembe 16:12
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Yunus Emre anıt mezarı başında anıldı

 Türk halk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre, Aksaray ve Kırşehir valiliklerince düzenlenen programda anıldı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman köyü Ziyarettepe Mevkisi'ndeki Yunus Emre Türbesinde düzenlenen anma programında, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, burada yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin Anadolu insanının sevgi hoşgörüsünün ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin, "İslam tasavvuf geleneğiyle yetişmiş tasavvuf dünyasının yıldızı" makamına eriştiğini ifade eden Pekmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün burada makamı başında bulunduğumuz Yunus Emre'nin evrensel mesajları tüm dünyaya ulaşmış, o sevgi dilinin ortak adı olmuştur. Bugün de ülkemiz üzerinde oynanan oyunları, hevesleri hepimiz biliyoruz ama bunları 13. ve 14. yüzyıllarda kurulan felsefeye sahip çıkarak, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaşların birliği, beraberliği ve dayanışmayı esas alan çağrılarına uyarak bozabiliriz. Yunus Emre'nin yüzlerce yıldır yankılanan çağrılarına kulak vererek, tüm ayrılıkçı girişimlere beraberce karşı koymalıyız."

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Yunus Emre'nin okuması, yazması olmadığını, mektep ve medrese eğitimi almadan şiirlerini söylediğini belirtti.

Yunus Emre'nin şiirlerini bugün kimsenin söylemeye cesaret edemeyeceğine işaret eden Şentürk, "Ben edemem. O şiirlerini neyle söylüyor, ilhamı Hak ile söylüyor. Onların sözleri eskimez, bayatlamaz, her gün tazedir. Yunus Emre ne diyor, 'Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası' sözleri bugünkü gibi taze bugünkü gibi gönlümüze hitap ediyor." dedi.

AA

Son Güncelleme: 29.09.2016 16:13
Anahtar Kelimeler:
Yunus EmreAksarayKırşehirTasavvufYunus Emre Türbesi
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