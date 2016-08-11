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Yumurtalarından çıkan carettalar mavi sularla buluşuyor

Muğla'nın dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı'nda 2 aylık kuluçka döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavru caretta carettalar, denize ulaşmaya başladı.

Yumurtalarından çıkan carettalar mavi sularla buluşuyor

Muğla'nın dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı'nda 2 aylık kuluçka döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavru caretta carettalar, denize ulaşmaya başladı.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:42
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Yumurtalarından çıkan carettalar mavi sularla buluşuyor

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı'nda yumurtadan çıkan yavru caretta carettalar, denizle buluşuyor.

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta carettaların haziran ayında başlayan yumurtlama döneminin ardından, yavrular yumurtalardan çıkmaya başladı. Kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar, denize doğru yola çıkarken, başarılı olamayan yavrulara ise Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) görev yapan öğrenciler yardımcı oluyor.

Yavru caretta carettaların denize ulaşmasını izlemek ve caretta caretta görmek isteyenler, DEKAMER'e başvuruyor. Merkezde, caretta carettaların yaşam döngüsü hakkında bilgiler de veriliyor.

Dalyan Mahallesi İztuzu Kumsalı'ndaki yavru çıkışları, Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki DEKAMER görevlilerince takip ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yuvalar, DEKAMER görevlilerince kontrol ediliyor. Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla denize bırakılıyor.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:43
Anahtar Kelimeler:
Carettaönce Vatan
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