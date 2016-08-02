Yüksekova ve Cizre'de 'il olma' heyecanı

Hakkari'nin Yüksekova, Şırnak'ın da Cizre ilçesinin il olmasını içeren kanun tasarısının TBMM Başkanlığına sunulması, her iki ilçede heyecan uyandırdı.

Hakkari'nin "Çölemerik", Şırnak'ın "Nuh" adıyla ilçeye dönüştürülmesi, Yüksekova ve Cizre'nin il olmasını içeren kanun tasarısının TBMM Başkanlığına sunulduğunu öğrenen bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Tarihi boyunca Mezopotamya'nın en önemli şehirleri arasında yer alan ve İslamiyet'in gelişi ile "yarımada" anlamına gelen Cezire adı verilen, Cumhuriyet döneminde ise ismi Cizre olarak değiştirilen ilçe, 1990 yılına kadar Mardin'e bağlı kaldı. 16 Mayıs 1990'da Siirt'in ilçesi olan Şırnak'ın vilayet yapılmasıyla Mardin'den ayrılarak Şırnak'a bağlanan ancak yıllardır il olma özlemi çeken Cizre'de yaşayan vatandaşlar, o dönem bu karardan duydukları memnuniyetsizliği düzenledikleri protesto eylemleriyle dile getirmişti.

Cizre, ilçe olmasına rağmen nüfus bakımından Şırnak'ı ikiye katlıyor. Cizre'de 132 bin 857, Şırnak'ta ise 61 bin 335 kişi yaşıyor. Cizre'de 104 okulda 41 bin 127 öğrenci, Şırnak'ta ise 102 okulda 27 bin 490 öğrenci eğitim öğretim görüyor.

Şırnak, yapımı önceki yıl tamamlanan Şerafettin Elçi Havalimanı'na 55 kilometre, Cizre ise 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Sınır kapısına olan yakınlığı, iklim koşulları ve ovada bulunması gibi coğrafi konumuyla Şırnak'a oranla daha avantajlı olan Cizre, sanayileşme konusunda da önde yer alıyor. Cizre OSB'de 8 fabrika üretimde yer alırken, Şırnak OSB'de ise sadece 1 fabrika bulunuyor.

Cizreli Abdulkahar Akalın, "Cizre'nin il olmasına çok memnun olduk. Daha önce olması lazımdı ama bugüne kısmet oldu. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize çok teşekkür ederiz." diyen Akalın, ilçe halkının karardan heyecan duyduğunu aktardı.

Bölgenin ekonomik canlılığını elinde tutuyor

Bağlı bulunduğu Hakkari'ye 80 kilometre mesafede bulunan ve 117 bin nüfusuyla ilden yaklaşık 40 bin daha fazla olan Yüksekova, son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin ekonomik canlılığını da elinde tutuyor.

Halkın genellikle hayvancılık ve ticaretle geçimini sağladığı ilçeye 53 köy ve 106 mezra bağlı. Önemli eğitim yatırımlarının da yer aldığı ilçede, 11'i lise olmak üzere 86 okul bulunuyor. Bu okullarda 33 bin öğrenci geleceğe hazırlanıyor. Hakkari'de ise 95 okulda 21 bin 694 öğrenci eğitim görüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli yatırımlarından Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı, terör örgütü PKK'nın saldırılarına rağmen 102 milyon lira harcanarak 5 yılda tamamlanarak 26 Mayıs'ta hizmete girdi.

İlçede 55 bin metrekare alan üzerinde kurulan Yüksekova Devlet Hastanesi, 23 bin 740 metrekare kapalı alanda sağlık hizmet veriyor. 150 yatak kapasiteli hastanede 23 poliklinikte vatandaşlara şifa dağıtılıyor. Günlük yaklaşık 2 bin hastaya poliklinik hizmeti verilen sağlık merkezinde 4 odalı ameliyathane, 5 yataklı yoğun bakım birimi ve 10 yataklı diyaliz ünitesi bulunuyor.

Esnaf Mustafa Demirdağ, "Yüksekova gelişime açık bir kent. Her şey çok daha güzel olacak. Bu kararın esnaf açısından da çok verimli olacağını düşünüyorum. Yüksekova'nın geleceği daha iyi olacak." dedi.