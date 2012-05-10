Yozgat'ta kene can aldı

Yurdagül Bilir'i (47) arazide ''Madımak'' adlı bitkiyi topladığı sırada kene ısırdı. Bilir'in 2 gün sonra farkederek vücudundan çıkarmaya çalıştığı kenenin kafası koptu.



Bir süre sonra rahatsızlanan Yurdagül Bilir, yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan Bilir, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 1 hafta tedavi gören Bilir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilir'in cenazesi Gevrek köyünde, toprağa verildi.