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Yozgat'ta 'sokak kütüphaneleri'

Yozgat Belediyesi, vatandaşların okuma alışkanlığının artırılması amacıyla "sokak kütüphaneleri" kurdu.

Yozgat'ta 'sokak kütüphaneleri'

Yozgat Belediyesi, vatandaşların okuma alışkanlığının artırılması amacıyla "sokak kütüphaneleri" kurdu.

06 Nisan 2017 Perşembe 15:25
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Yozgat'ta 'sokak kütüphaneleri'

Yozgat Belediyesi, vatandaşların okuma alışkanlığının artırılması amacıyla "sokak kütüphaneleri" kurdu.

Belediye tarafından kentin iki farklı noktasında "sokak kütüphanesi" kuruldu. Yozgat Otobüs Terminali yanındaki park alanında hizmete giren kütüphane için açılış töreni düzenlendi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle okuma alışkanlığının önemli ölçüde kaybedilmeye başlandığını söyledi.

Belediye olarak okumanın önemine dikkati çekmek istediklerini belirten Arslan, "Bunun için de şehirdeki belirli parklarda, insanların toplu bulunduğu yerlerde 'sokak kütüphanesi' adını verdiğimiz kitaplıklar kuruyoruz. Bunun dışında klimalı otobüs duraklarımız yapılacak. Bu otobüs duraklarında da kütüphanelerimiz olacak. Dolayısıyla şehrin belli başlı bütün bölgelerinde sokak kütüphanelerini oluşturacağız." dedi.

Kentte 5 kütüphaneyi daha kurma çalışmalarına başladıklarını anlatan Arslan, "Talebe göre bunu çoğaltırız. Yeter ki talep olsun yüzlercesini de yaparız. İnsanlarımız buralarda, parklarda oturup boş şeylerle uğraşacaklarına, daha faydalı, daha hayırlı şeylerle uğraşsınlar." dedi.

Vatandaşlara bu hizmetten yeterince istifade etmeleri çağrısında bulanan Arslan, herkesin kitap ve kitaplıklara sahip çıkmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yozgat BelediyesiSokak KütüphaneleriYozgat
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