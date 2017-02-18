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Yörüklerin 'oğlak' besleme telaşı

Havaların soğumasıyla 4 ay önce Konya ve Karaman yaylalarından Mersin'e göç eden Sarıkeçili Yörükleri, tek geçim kaynağı keçilerin yavruladığı oğlakların hayatta kalabilmesi için çaba sarf ediyor.

Yörüklerin 'oğlak' besleme telaşı

Havaların soğumasıyla 4 ay önce Konya ve Karaman yaylalarından Mersin'e göç eden Sarıkeçili Yörükleri, tek geçim kaynağı keçilerin yavruladığı oğlakların hayatta kalabilmesi için çaba sarf ediyor.

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:44
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Yörüklerin 'oğlak' besleme telaşı

Türkiye'nin son konargöçer Yörükleri Sarıkeçililer, Konya ve Karaman çevresindeki yaylalardan 4 ay önce geldikleri Mersin'de tek geçim kaynağı keçilerin yavruladığı oğlakları büyütmek için emek harcıyor.

Konargöçer bir hayat süren, çadırlarda kalan ve son yıllarda sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörükleri, kış aylarında Mersin'in Silifke, Gülnar, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerini, yaz aylarında ise Konya ve Karaman'ın yaylalarını tercih ediyor.

Mersin'e 4 ay önce gelen Yörüklerin konaklamaları ise Toros dağlarının eteklerindeki Kızılcam ormanında devam ediyor.

Tüm mal varlıkları deve, keçi, at, köpek ve deve sırtındaki eşyalar olan Yörükler, güne erken saatlerde uyanarak başlıyor.

Kadınların çadır içindeki yaktıkları ateşte ısınan Yörükler, burada kahvaltı yaptıktan sonra hayvanlarını beslemek için 4-5 kilometre uzaklıktaki otlaklara gidiyor.

Sürülerin birbirine karışmaması için aralarında yaklaşık birer kilometre mesafe bırakan ve ormanın değişik bölgelerinde çadır kuran 11 aile, sürüleri gün batımına kadar otlattıktan sonra konakladıkları bölgeye dönüyor.

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Yörükler, keçilerin ocak ayında yavrulamaya başlamasıyla oğlakların hayatta kalabilmesi için de çaba sarf ediyor.

Sarıkeçili Yörükleri, yavrularını emzirmekten kaçınan keçileri sürü içinde tek tek bulup, oğlakların anne sütü içerek beslenmesine yardımcı oluyor.

Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran, "Oğlaklar geleceğimiz için yetiştirdiğimiz çocuklar gibidir. Öyle bir şey ki çocuğumuz, gencimiz, yaşlımız, gelinimiz, kızımız, öğrencimiz bu oğlakların beslenmesiyle uğraşır. Burada bir emek, uğraş ve alın terin var. Doğaya yeni bir can gelmiş. Bu canın hayatta kalabilmesi için hepimiz uğraşırız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SarıkeçililerKonya
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