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Yoğun bakımdayken 'kalbi' geldi

Kalp destek cihazı takılan 54 yaşındaki Osman Zeki Kaya, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken bağışlanan bir kalple hayata yeniden bağlandı.

Yoğun bakımdayken 'kalbi' geldi

Kalp destek cihazı takılan 54 yaşındaki Osman Zeki Kaya, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken bağışlanan bir kalple hayata yeniden bağlandı.

10 Haziran 2018 Pazar 15:50
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Yoğun bakımdayken 'kalbi' geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 54 yaşındaki Osman Zeki Kaya'ya 10 yıl önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Tedavisi 2 yıl öncesine kadar ilaçlarla yapılan Kaya, sağlık durumunun bozulması üzerine kalp nakli listesine alındı. Durumu düzelmeyen Kaya'ya iki ay önce de kalp destek cihazı takıldı.

Doktoru, sağlık sorunlarının artması üzerine İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya'yı "acil kalp nakli listesi"ne aldı.

Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde yaşam destek cihazına bağlanan Kaya'nın yoğun bakımda 5 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kazanmasına yardım eden haber Mersin'den geldi.

Beyin ölümü gerçekleşen 35 yaşındaki bir hastanın bağışlanan kalbi Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği özel uçakla Mersin'den getirilerek 6 saatlik başarılı bir ameliyatla Kaya'ya nakledildi.

Kalp naklinin ardından sağlığına kavuşan Osman Zeki Kaya, yaptığı açıklamada, yoğun bakımda hayatının en zor 5 gününü yaşadığını, doktorların "Gözünaydın uygun kalp bulundu" dedikleri anı hala unutamadığını söyledi.

Kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlatan Kaya, "Çok zor günler yaşadım çok kötüydü ama kalp nakli oldum sağlığıma kavuştum, çok mutluyum. Allah hiç kimseye böyle bir hastalık vermesin, herkese iyilik versin. Bundan sonra kalbime iyi bakacağım, söz veriyorum." dedi.

Ailesinin, özellikle de eşinin bu süreçte çok üzüntüler yaşadığını anlatan Kaya, bir an önce iyileşip, ayağa kalkıp eskisi gibi onlarla vakit geçirmek istediğini ifade etti.

"En güzel Babalar Günü hediyesi"

Kaya'nın 30 yıllık hayat arkadaşı Emine Kaya da eşinin sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirterek, duygularını şöyle ifade etti:

"Organ naklinde bulunan aileye çok teşekkür ederim. Nakil yapan aile üzülmesin, kapımız her zaman onlara açıktır. Onların canlarıysa benim de canımdır. Allah herkese bu sevinç duygusunu yaşatsın. Bana, 'Ölürsek de ikimiz bir ölelim' dedi. 'Elimi hiç bırakma' dedi. Ben de hiç bırakmadım."  

Kaya çiftinin kızı Kezban Kaya da babasını sağlığına kavuşmuş gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu yıl çok farklı bir Babalar Günü yaşayacağız. Bize en güzel Babalar Günü hediyesi oldu. Babamızın yanımızda olması en mutlu olduğumuz an. Allah herkesin babasına bu duyguyu yaşatsın." dedi.

"Çok büyük bir şans"

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Gürbüz, 2015 yılından bu yana kalbi nakli ameliyatı yaptıklarını kaydederek "Hastamıza 5 gün içinde uygun kalp bulundu. Başarılı bir nakil ile hastanın hayatını kurtardık. Hastanın böyle bir imkan yaşaması çok büyük bir şans. Bir Babalar Günü'nü görecek, bayramı görecek. İnşallah hastamızdan daha uzun süreli bir yaşam bekliyoruz." dedi.

Kadavradan bağışların azlığı nedeniyle yaptıkları beşinci kalp nakli ameliyatı olduğunu anlatan Gürbüz, Türkiye'de kalp nakli olmayı bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığını, kadavradan organ bağışlarının sayısının artması gerektiğini vurguladı.  

AA

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