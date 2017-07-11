Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu parmağı kopan ve ayağına şarapnel isabet eden Ömer Ünlü, darbe girişimi gecesini anlattı.

O gece Harbiye semtindeki evinde dinlendiği sırada askeri hareketliliği fark ederek sokağa çıktığını belirten Ünlü, darbe girişiminde bulunulacağını tahmin etmemesi nedeniyle tekrar eve döndüğünü söyledi.

Ünlü, eve döndükten sonra televizyon kanallarından darbe girişimini öğrendiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu ile bir televizyon kanalındaki yayına katılarak 'Halkı meydanlara bekliyorum' dedi. Bana Harbiye'deki TRT binası yakındı. Hemen abdestimizi aldık, namazımızı kıldık sokağa çıktık ve halkın içine karıştık. TRT binası önünde üzerimize yoğun bir ateş açıldı ama halk geri adım atmadı. Hatta halk tankların üzerine yürüdü. O sırada elimden yaralandım. Parmağım koptu, şarapnel parçası ayağıma isabet etti. Allah'a şükür ayaktayız. Yine darbe girişimi olsa yine sokağa çıkarız.

Bir sene oldu. Yaşadıklarım sürekli aklıma geliyor. Başımı yastığa koyduğum zaman yaşadıklarım gözümün önünden geçiyor."

"Yaralı halde tekrar dışarı çıkmayı düşündüm"

Yaralandığı sırada yanında şehitlerin de olduğunu aktaran Ünlü, şöyle konuştu:

"Kürt, Alevi, Çerkez, Sünni bir topluluk oradaydı. Vatanseverlik oradaydı. Biz o gece dört kişi hastaneye götürüldük. Benim bulunduğum arabanın içinde 3 kişi şehit oldu. Bizi hastaneye sivil polis arabası götürdü. O gece tedavime başladılar. Uçaklar alçaktan uçmaya başlamıştı. Hastaneye benden ağır yaralılar geliyordu. Bir gün sonrasına kadar çatışma sesleri gelmeye devam etti. Benim yaralandığımı ailem iki gün sonra öğrendi. Yaralı halde tekrar dışarı çıkmayı düşündüm."

İstanbul'a her gittiğinde 15 Temmuz gecesi yaşadıklarının aklına geldiğini dile getiren Ünlü, "Tekrar öyle bir şey olsa vatan için yine karşı çıkarım. Vatan dediğin namustur, anne ve babadan da önce gelir." dedi.