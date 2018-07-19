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Yıllar sonra gelen düğün jestiyle sevindiler

Düzce'de yıllar önce düğün yapmadan dünyaevine giren 8 çift, mahalle muhtarının girişimleriyle 40 yıl sonra bu mutluluğu yaşadı.

Yıllar sonra gelen düğün jestiyle sevindiler

Düzce'de yıllar önce düğün yapmadan dünyaevine giren 8 çift, mahalle muhtarının girişimleriyle 40 yıl sonra bu mutluluğu yaşadı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:20
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Yıllar sonra gelen düğün jestiyle sevindiler

Düzce'de gençlik yıllarında düğün yapmadan dünyaevine giren 8 çift, mahalle muhtarının girişimleriyle 40 yıl sonra bu mutluluğu yaşadı.

Gölyaka ilçesine bağlı Kuyudüzü Mahallesi Muhtarı Halil Düzen, düğün yapamayan yaşları 57 ila 77 arasında 8 çifti bir araya getirerek, mahalle halkı ile düğün organizasyonu yaptı.

Mahallenin sosyal tesislerinde yapılan düğünde çiftler doyasıya eğlendi. Düğün pastasını birlikte kesen eşler, davetlilere ikramda bulundu. Yemek ikramı da yapılan düğünde, gelinler ve damatlar torunları ile hem horon oynadı, dans etti.

"Elime bir kına yakmadın' sözünden etkilendim"

Muhtar Düzen, yaptığı açıklamada, 57 ila 77 yaşlarındaki 8 çifte düğün organizasyonu hazırladıklarını söyledi.

Mahalleliyle merasimi organize ettiklerini anlatan Düzen, "Onların içinde hep bir eksiklik vardı, eşlerin bir tanesinin de kavgasına denk geldim. Kadınlarımızdan biri eşine; 'Elime bir kına yakmadın' deyince bu durumdan etkilendim. Mahallenin desteği ile ben 8 çifti de razı ettim."

Düzen, "Pastasından pilavına kadar toparladık. Gerçek bir düğün yapıyoruz burada. Kızlar benim evimden çıktı, şu an kız babasıyım, içim yanıyor." diye konuştu.

40 yıldır evli olan Emine Çiçek (59) de çok güzel bir akşam yaşadıklarını ifade etti.

Çiçek, çocuklarını evlendirdikten sonra kendisinin düğününün yapıldığını aktararak, "Çok güzel bir duygu. Muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim gibi kaçan gelinler de bu anı yaşasınlar, çok güzel bir duygu." dedi.

Necati Çiçek (62) de 6 çocuğunu evlendirdiğini belirterek, "Yıllar sonra yapılan bu düğün çok güzel oldu. Muhtarımızdan Allah razı olsun. Çok hoşumuza gitti. 6 çocuk evlendirdim, şimdi de ben evleniyorum. Çok güzel oldu." şeklinde konuştu.

AA

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Düzce
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