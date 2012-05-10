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Yılın şanslı annesi Balıkesir'den

Türk Anneler Derneği, ''yılın şanslı annesi''ni seçti.

Yılın şanslı annesi Balıkesir'den

Türk Anneler Derneği, ''yılın şanslı annesi''ni seçti.

10 Mayıs 2012 Perşembe 16:15
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Yılın şanslı annesi Balıkesir'den

ANKARA -Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in eşi Gülten Çiçek kura çekerek, 2012'nin şanslı annesini belirledi. ''Şanslı anne'' Balıkesir Altınova'dan Halime Akyüz oldu.

Gülten Çiçek burada yaptığı konuşmada, kadın hakları, bebek ölüm oranları ve eğitimde iyileşmenin görüldüğünü ifade etti. Kadına yönelik şiddete dikkati çeken Çiçek, ''Barış ve huzur ancak annelerin el ele yürümesiyle olacaktır'' ifadesini kullandı.
Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Gül Baysal ise terör nedeniyle evlatlarını kaybeden annelerin acısını paylaştıklarını vurgulayarak, şiddetin durması için dağdakilerin inmesi, silahların bırakılması çağrısında bulundu.
Baysal, ''Yoksa biz de sizi çürük elma gibi ayıklar, evlatlıktan reddederiz'' dedi.
Programda, İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Öznur Özdoğan da ''Anneliğin Manevi ve Psikolojik Yönü'' üzerinde durarak, dinin temelindeki sevgi, şefkat ve affetmenin, beden üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğunu söyledi. Özdoğan, gittiği yabancı ülkelerdeki annelerle kıyasladığı Türk anneleri için, ''Bizim başka bir mayamız, başka bir yaradılışımız var'' dedi.
Kura çekiminin ardından derneğin Balıkesir şubesini telefonla arayan Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, kura sonucunu müjdeledi.
Çiçek de derneğin Balıkesir şube başkanıyla konuşarak, anneler gününü kutladı ve şanslı anneyi tebrik etti. İhtiyaç sahipleri arasından belirlenen yılın şanslı annesi Akyüz'e, bir tam altın hediye edilecek.
Programa, Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve Aydın Milletvekili Semiha Öyüş de katıldı.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 08:15
Anahtar Kelimeler:
Yılın şanslı Annesi Balıkesirden
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