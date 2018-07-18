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Yıldırım isabet turistlerin kimlikleri belirlendi

Kırklareli'de yıldırım isabet ederek yaşamını yitiren, yaralanan turistlerin kimlikleri belirlendi

Yıldırım isabet turistlerin kimlikleri belirlendi

Kırklareli'de yıldırım isabet ederek yaşamını yitiren, yaralanan turistlerin kimlikleri belirlendi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:24
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Yıldırım isabet turistlerin kimlikleri belirlendi

KIRKLARELİ

Kırklareli'de yıldırım isabet ederek hayatını kaybeden ve yaralanan turistlerin kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri dün bisikletleriyle seyir halindeyken yıldırımın etmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin Alman uyruklu Maximilian Födisch (27) olduğunu belirledi.

Yaralanan şahsın ise Fransa uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas (24) olduğu tespit edildi.

 Födisch'in cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralanan Bruyas ise Havsa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadesi alındı.

Bruyas, ifadesinde arkadaşı Maximilian Födisch'in kendisinden yaklaşık 25 metre ileride bisikletiyle seyir halindeyken yağmura yakalandıklarını ve bir anda arkadaşının üzerine alev topu gibi bir şey düştüğünü söyledi.

Çok korktuğunu ve hemen arkadaşının yanına gittiğini anlatan Bruyas, daha sonra ambulans geldiğini ancak arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti.

Bruyas, kendisinin sağlık durumunun ise iyi olduğunu ifadesinde belirtti. 

Olay

Dün Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Alman ve Fransız iki turist, bisikletleriyle Edirne'ye gitmek üzere yola çıktı.

Ürünlü köyünde yağmura yakalanan turistlere yıldırım isabet etmiş ve haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turistleri Havsa Devlet Hastanesine kaldırmıştı.

Födisch hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Bruyas ise tedavi altına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YıldırımKırklareliAlmanTurist
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