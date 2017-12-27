Yılbaşı sofraları

NEŞEM ÇELİK

Merhabalar,

2017'yi geride bırakmaya saatler kala, yine bir yılbaşı sofralarında sizlerle birlikteyiz. Yeni yıl'a nasıl girersek o yıl öyle olurmuş denir ya? 2018'e mutlu ve zengin bir sofrayla girelim,yılımız mutlu ve bereketli geçsin. Yılbaşı gecesini evde aile ve dostlarla geçirmenin de keyfi bir başkadır. Sofra başında geçirilecek uzun saatler boyunca süren keyifli sohbetler, önünüzde güzel bir sofra sanki o yılın çok güzel geçeceğinin garantisi gibidir. Yılbaşı yemeği uzun soluklu olacağı için,yemek çeşitlerinin de bol olması demektir. Sofranın zengin olması, değişik tatların aynı masada toplanması, keyifli bir gecenin anahtarı gibidir. Ama önemli bir konu da, çeşidi bol tuttuğumuz bu gece de, porsiyonları az tutmakta fayda vardır.Yemeği fazla kaçırmak,gecemizin keyfini ve eğlencenin tadını kaçıracağından bol çeşit ama küçük porsiyonlar ile sofralarınızı süslemenizi öneririm. Şimdi gelelim masamızın düzenine, yemek çeşitlerinin ve kişilerin çokluğu göz önünde bulundurulursa, yemek servis malzemelerine de dikkat etmek gerekir. Öncelikle yemeklerle mi yoksa şık aksesuarlarla mı misafirlerinizi memnun etmek istersiniz? Bence masa zenginliği ve gösterişi yemek çeşitleri ile olmalıdır. Yemek yemek için gerekli olan malzemeler sıkışıklık yaratmayacak şekilde, renk uyumuna ve sofra başında oturacak kişilerin rahat hareket etmelerini sağlayacak düzende olmalıdır. Yeni yıla özel alış veriş etmek isteyenler yine beyaz, kırmızı, yeşil yada pırıltı seviyorsanız doreler vitrinleri süslemekte.. Ama ev imkanları dahilinde de pek ala çok güzel bir masa hazırlamanız mümkündür. Evlerimizde mutlaka beyaz bir masa örtümüz vardır, bu geceye özel bir değişiklik olsun istiyorsanız orta kısma kırmızı yada dore bir ranıl serebilir, her iki uca birer şamdan yerleştirerek masanın ilk görüntüsünü sağlayabiliriz. Bunun yanı sıra yemek takımınız ve bardak takımlarınızla çatal bıçak takımlarınızda yerleştiğinde orta kısmın yemeklerle süslenmesi şık bir masanın hazırlanması demektir. Yemeklerde sunum da lezzet kadar önemlidir.Sunumunuz kötüyse en güzel yemeği bile hazırlayıp sofraya getirdiğiniz de, göze hitap etmeyeceğinde masada öylece kalır. Yemek çeşitleri ve sıralamasına gelirsek, 6-7 çeşit yemek, uzun soluklu bir gece için sanırım yeterli olacaktır.Başlangıç, ara sıcaklar, mezeler ve ana yemek olarak sofrada devam edebilir. Yeni yılın ilk saatlerinde çay yada kahve ikramları yapılacaksa, yılbaşı motifli kurabiyeler yada bir dilim yeni yıl pastası misafirlere sunulabilir. Yılbaşı sofrası denildiğinde menümüz de değişmeyen ve ana yemek olarak sunulan Kestaneli İç Pilav eşliğinde HİNDİ DOLMA mutlaka vardır. Zeytinyağlılar ve mezeler de bir kaç seçenekle ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. 2018 senesi başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya da barışın, huzurun ve sevginin yılı olmasını hep birlikte dileyelim. MUTLU YILLAR...

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HİNDİ DOLMA-KESTANELİ İÇ PİLAV EŞLİĞİNDE

MALZEMELER:

5 kg.hindi

1 ad.limon suyu

tuz + kekik

2 yemek kaşığı tereyağ

PİLAV İÇİN:

3 su bardağı baldo pirinç

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağ

250 gr ciğer

4 yemek kaşığı iç badem

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber + tarçın + yenibahar +

1/2 kg.haşlanmış ve ayıklanmış kestane

1 adet hindi poşeti

YAPILIŞI:

Kuru soğanları küçük doğrayın ve zeytinyağ ilavesiyle pilav tencereniz de kavurmaya başlayın.Bademleri ve fıstıkları ekleyerek kavurmaya devam edin. Ciğerleri küçük doğrayarak ekleyin. Pirinci bol su ile bir kaç kez yıkayın ve 15 dakika tuzlu suda bekletin. Suyunu süzün ve ilave edin. Tuzunu,şekerini,üzümünü ve baharatlarını da ekleyerek karıştırın ve ateşten indirin. Şimdi gelelim hindiye;hindiyi yıkayın ve tütsüleyin.limon suyu ve tuzla güzelce ovun. Karın kısmına iç pilavı doldurun (çok sıkı olmayacak şekilde)ve ısıya dayanıklı bir ip ile sıkıca dikin.Ayaklarını da birbirine bağlayın. Büyükçe bir tencerede tereyağını eritin ve kızdırın. Hindiyi içine alın ve arkalı önlü mühürleyin. Tencereden çıkarmadan üzerine sıcak su ekleyin (hindinin üzerini örtecek kadar) 1/2 saat kadar haşlayın. Haşlanan hindiyi tencereden çıkarın ve limon suyu,tuz kekik karışımını üzerine sürerek fırın poşetine yerleştirin.Tencerede kalan haşlama suyunuda ekleyerek poşeti sıkıca kapatın. Fırın tepsisine yerleştirin. 200 derece de ısıtılmış fırında 2 saat pişirin. Nefis lezzetli ve yumuşacık hindi dolmanız ikrama hazır.

Afiyet olsun.

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CEVİZLİ BİBER

MALZEMELER:

10 adet kuru baş biber

1 su bardağı ceviz içi

3 dilim etimek

1 adet kuru soğan

2 dolu yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

az tuz

YAPILIŞI:

Kurutulmuş biberleri kaynar suda 5 dakika bekleterek yumuşatın. Kuru soğanı soyarak dörde bölün ve rondoya bırakın. Biberleri ekleyerek bir tur döndürün. Diğer malzemeleri de ekleyerek macun kıvamına gelene kadar rondodan geçirin. Servis tabağına aldığınız cevizli biberi ceviz ile süsleyin ve zeytinyağ gezdirin.

Afiyet olsun.

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ELMALI KEREVİZ SALATASI

MALZEMELER:

1 orta boy kereviz

1 orta boy havuç

1 adet ekşi elma

10 yemek kaşığı yoğurt

3 diş sarımsak

4 bütün ceviz

Tuz

ÜSTÜNE:

Zeytinyağ

Toz kırmızı biber

Kuru nane

YAPILIŞI:

Kerevizin kabuğunu soyarak limonlu suya bırakın (kararmaması için). Havucun kabuğunu soyarak bir kaseye rendeleyin. Kerevizi rendeleyin. Elmayı kabuğu ile rendeleyin. Sarımsakları tuz ile havanda döverek ekleyin. Yoğurdu ve iri doğranmış cevizi de ilave ederek hepsini karıştırın. Salatanızı servis tabağına alarak üzerini zeytinyağ,nane ve kırmızı biberle süsleyerek masanıza yerleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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FALAFEL

MALZEMELER:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz kişniş

1 adet yumurta

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı kimyon + toz kırmızıbiber + kabartma tozu +

1/2 çay kaşığı karbonat

5-6 dal maydanoz

Tuz

KIZARTMAK İÇİN:

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI:

Nohutları geceden bol suda bekletin ve haşlayın. Robottan geçirerek püre haline getirin.Soğanı,sarımsakları ve maydanozu çok ince doğrayın ve bir kaseye alın. Galeta unu,,tuz ve baharatları ekleyin. Püre haline getirdiğiniz nohutları da ilave ederek yoğurun. Elde ettiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar yuvarlayın. Ayçiçek yağını derin bir tavada kızdırın. Yumurtayı bir tabakta çırpın. Köfteleri önce yumurtaya bulayın ve kızgın yağda kızartın.

Afiyet olsun.

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FIRINDA ŞAKŞUKA

MALZEMELER:

2 adet büyük kemer patlıcan

2 adet büyük domates

6-7 adet köy biberi

5-6 diş sarımsak

1/2 kahve fincanı zeytinyağ

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Kırmızı biber

YAPILIŞI:

Patlıcanları alacalı soyun ve küp doğrayarak tuzlu suda 1/2 saat bekletin. Suyunu süzdürdükten sonra kurulayın. Domateslerin kabuklarını soyarak küp doğrayın. Biberlerin çekirdek kısımlarını çıkarın ve halka doğrayın. Sarımsakları da halka doğrayın. Hepsini bir tepsi içerisine alın ve zeytinyağ,sirke,tuz ve kırmızı biberi ekleyerek karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt sererek karışımı yerleştirin. 180 derece de ısıtılmış fırında ara ara sebzeleri ters yüz ederek 40 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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KIYMALI ÇITIRLAR(PAPATYALAR)

MALZEMELER:

4 adet yufka

75 gr eritilmiş tereyağ

1 çay bardağı zeytinyağ

1 çay bardağı krema

İÇ HARCI:

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağ

250 gr dana kıyma

1 tatlı kaşığı şeker

7 dal ince kıyılmış maydanoz

Tuz

Karabiber

ÜZERİNE:

1 yumurta sarısı

YAPILIŞI:

Sos malzemelerini bir kaseye alarak karıştırın. İç harcı için soğanları küçük doğrayın ve zeytinyağ ile kavurun. Soğanlar yumuşayınca şekeri ekleyerek karamelize edin. Ateşten indirin ve kıymasını, tuzunu, karabiberini ve maydanozunu ekleyerek karıştırın. Yufkanın tekini tezgaha serin ve üzerine sos gezdirin. Diğer yufkaları da aynı şekilde üst üste, soslayarak yerleştirin. Yuvarlak bisküvi kalıbı yada bir su bardağı ile yuvarlak halkalar halinde yufkaları kesin. Yuvarlakların alt kısmına kıymalı karışımı koyarak yarım ay şeklinde kapatın. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek fırın tepsisine dizin. (isteğe bağlı susam da serpebilirsiniz) 175 derece de ısıtılmış fırında 13-15 dakika pişirin. Çıtır çıtır börekleriniz hazır.

Afiyet olsun.

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LALELİ YEŞİL SALATA

Kıvırcık salata

Beyaz turp

Domatesler

Havuç ile salatanızı süsleyin.

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PANCARLI HUMUS

MALZEMELER:

350 gr haşlanmış nohut

200 gr haşlanmış pancar

2 dolu yemek kaşığı tahin

1,5 limonun suyu

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı pancar suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağ

2 tatlı kaşığı tuz

Kimyon

ÜZERİNE:

zeytinyağ

susam

YAPILIŞI:

Nohutların kabuklarını soyarak rondoya alın. Haşlanmış pancarları da ekleyin. Her ikisini de 2 yemek kaşığı pancar suyu ile birlikte rondoda püre haline getirin. Tahin, limon suyu, dövülmüş sarımsakları ve zeytinyağını ilave ederek tekrar çırpın. Servis tabağına aldığınız humusunuzu zeytinyağ ve susam'la süsleyin.

Afiyet olsun..

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PEMBE KADİFE PASTA

MALZEMELER:

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 su bardağı pancar püresi

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 kahve fincanı sıvıyağ

1 kahve fincanı pancar suyu

KREMASI:

5 su bardağı süt

3 adet yumurta

6 yemek kaşığı şeker

6 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 dilim limon kabuğu

YAPILIŞI:

Yumurtaların beyazları ve sarıları olarak ayrı kaselere ayırın. Beyazları mikserin yüksek devirinde çırparak kar haline getirin. Yumurta sarılarına şekeri ekleyerek çırpmaya başlayın. Un hariç sırayla diğer malzemeleri ekleyin. Unu eleyerek ilave edin ve pürüzsüz bir hamur elde edin. Yumurta beyazlarını 3 sefer de hamura ekleyerek karıştırın. 24 cm çapında kelepçeli kek kalıbına yağlı kağıt sererek hamuru boşaltın. 175 derece de ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Tamamen soğumasını bekleyin.

KREMASI :

Sütü bir tencereye alın ve limon kabuğunu ekleyerek orta ateşte ısıtmaya başlayın. Bir kasede yumurtaları şekerle karıştırın ve çırpın. Un ve vanilya ile karıştırın. Isınan sütten kaşık kaşık alarak unlu karışıma ekleyin. Tekrar ateşe alın ve karıştırarak koyu bir kıvam almasını sağlayın. Kremanın üzerini kapatarak soğutun. Pandispanyayı 3 parçaya ayırın. Aralarına krema sürerek file fıstık serpin. Pastanın yan ve üstünü de krema ile kaplayın. Kalan kremayı sıkma torbasına alarak süsleyin. Pastanızı buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.

Afiyet olsun.

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ZEYTİNYAĞLI LAHANA DOLMASI

MALZEMELER:

2 su bardağı pirinç

6 adet kuru soğan

1 ad.orta boy havuçun rendesi (1 su bardağı )

1,5 su bardağı zeytinyağ

3 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı yenibahar + karabiber + tarçın+nane

1 yemek kaşığı tuz

1 çorba kasesi ince doğranmış maydanoz ve dereotu

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 orta büyüklükte lahananın dış yaprakları

YAPILIŞI:

Kuru soğanları küçük doğrayın ve tencerenize alarak zeytinyağ ilavesiyle kavurmaya başlayın. Fıstıkları ve havucu ekleyin karıştırın. Pirinci sıcak su ile bolca yıkayın ve süzün. Karışıma pirinci,şekerini,tuzunu ,üzümünü ve baharatlarını ekleyerek karıştırın. 1 kahve fincanı su ekleyerek kapağını kapatın ve kısık ateşte dolma içini demlendirin. İç harcınızı bir tepsiye boşaltın ve dereotu maydanozunu ekleyerek karıştırın. Lahananın yaprak kısımlarını sert kısmını keserek ayırın. Bol suda yumuşak olacak şekilde haşlayın ve soğuk sudan geçirerek süzdürün. Bir parmak kalınlığında ve 10 cm boyunda sararak yayvan bir tencereye dizin. Bir dilim limonu ince halkalar halinde doğrayın ve dolmaların üzerine dizin Üzerini bir tabakla kapatın. Tencerenin yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin ve kısık ateşte pişirin. Dolmalar yağına kalınca pişmiş olacaktır. Tencerenin içinde soğumaya bırakın. Bir tepsiye ters çevirin ve servis tabağınıza dizin.

Afiyet olsun.