YHT 2 ay boyunca Sincan'dan kalkacak

Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan Marşandiz Köprüsü, yeterince emniyetli olmadığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yıkılıp, yeniden yapılacak. Bu nedenle Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya YHT seferleri, 15 Haziran-15 Ağustos 2012 tarihleri arasında Sincan-Eskişehir-Sincan ve Sincan-Konya-Sincan arasında hizmet verecek.



Bu dönem boyunca TCDD, YHT biletlerinde indirim uygulayacak. Şu anda 25 lira olan ekonomi sınıfı tam bilet 20 lira, 20 lira olan gidiş-dönüş, öğrenci, öğretmen, askeri yolcu, en az 12 kişilik grup yolcular, 60 yaş ve üzeri yolcular ile basın kartı sahiplerine satılan biletler 16 lira, 12,5 lira olan engelli (engel oranı yüzde 40 ve daha fazlası) ve çocuk (6-12 yaş arası) bileti ise 10 liradan satılacak.

YHT'lerin Sincan'dan hareket saatinden 1 saat önce Ankara Gar önünden Sincan'a ücretsiz otobüs seferleri yapılacak. Yolcular ayrıca Ulus, Kızılay ve Batıkent'ten Sincan yönüne giden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerden YHT biletlerini göstererek ücretsiz faydalanabilecekler.