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Yetiştirme yurdunda tanışıp evlendiler

Artvin'de 6 yıl kaldıkları yetiştirme yurdunda tanışan ve hayata atıldıktan sonra da süren arkadaşlıkları aşka dönüşen genç çift, dünya evine girdi.

Yetiştirme yurdunda tanışıp evlendiler

Artvin'de 6 yıl kaldıkları yetiştirme yurdunda tanışan ve hayata atıldıktan sonra da süren arkadaşlıkları aşka dönüşen genç çift, dünya evine girdi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:11
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Yetiştirme yurdunda tanışıp evlendiler

Artvin'de 6 yıl kaldıkları yetiştirme yurdunda tanışan iki genç, aşka dönüşen arkadaşlıklarını evlilikle noktaladı.

Artvin Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sabancı Kız Yetiştirme Yurdunda kalan Sinem Taşkan (23) ile Erkek Yetiştirme Yurdunda kalan Vedat Kotan (23), yan yana bulunan yurt binalarından okula gidip gelirken tanışıp arkadaş oldu.

Lise eğitimlerinin ardından 6 yıl kaldıkları yetiştirme yurdundan ayrılan Taşkan ve Kotan arkadaşlıklarını sürdürdü.

Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışan Kotan ile Artvin Çoruh Üniversitesinde memur olan Sinem Taşkan, arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüşmesi üzerine geçen yıl nişanlandı. Genç çift, Ardanuç ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Vedat Kotan, annesinin vefat etmesi üzerine eşinin de babasının ölümünün ardından yetiştirme yurdunda büyüdüğünü söyledi.

Lise eğitiminin ardından hayata atıldığını anlatan Kotan, "Lise yıllarında arkadaşlığımız ilerledi. Yıllar geçtikçe birbirimizden daha çok hoşlanmaya başladık. Bir yıl önce evlenmeye karar verdik. Hayallerimiz ve rüyalarımız gerçek oldu." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinYetiştirme Yurdu
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