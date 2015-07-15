Yeşil Yol Projesi için imza kampanyası

RİZE

Rize'nin Hemşin ilçesinde bir grup yaylacı, 8 ilin yaylalarını yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik yolla birbirine bağlayacak Yeşil Yol Projesi'nin uygulanması için imza kampanyası başlattı.

Hemşin Parkı'nda bir araya gelerek Yeşil Yol Projesi'nin uygulanması için imza kampanyası başlatan grup adına konuşan İsmail Tüysüz, Samistal Yaylası'nın yol çalışmalarını engelleyenler olduğuna işaret ederek, "Bu, bizim ağırımıza gitti. Samistal ve Hazindak yaylalarının sahipleri bizleriz. Bu yayla yollarını istemeyenlerin tek sebebi var, o da rant meselesidir. Biz yol ve elektrik istiyoruz. Bizim derdimiz can derdi. Onların derdi para" diye konuştu.

Bu nedenle imza kampanyası başlattıklarını ve yaklaşık 500 kişinin buna imza attığını aktaran Tüysüz, "Biz belgelerle konuşuyoruz. Elimizde de hiç pankart yok, gayet temiz ve açık bir şekilde herkes kendi özgür iradesini kullanarak gelip imzasını attı" ifadesini kullandı.

"Bu yaylanın gerçek sahipleri, bu yaylayı korumak istiyor" diyen Tüysüz, şunları söyledi:

"Herkes kendi yaylasını korusun. Bizim yaylamızın koruyucusu biziz. Kendi yaylalarımızı nasıl korunacağını biliyoruz. Artık bizim konuşma zamanımız geldi. Bu zamana kadar sustuk. Bizim yaylalarımıza sahip olamayan kişiler çıkıp bizim adımıza konuşuyor. Samistal, Hazindak ve diğer yaylaların bağlantı yolları için her türlü imza yetkisini bulunduran kişileriz."

"Karşı çıkanların hayvancılık yaptığı yok"

Bölgede gerçek anlamda yaylacılık yapanların yol beklediğinin altını çizen Ağusor Yaylası Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Alinoğlu Alinoğlu, "Huser Yaylası yol istiyor, Kaçkar Yaylası'nın da hakkı var. Karşı çıkanların amacı belli. Karşı çıkanların hayvancılık yaptığı yok. Miting yapıyorlar. Hopa'dan, Ankara'dan gelenler yol istemiyor. Amaçları, yaylaya gitmek değil, başka bir amaçları var. Hizmet istemiyorlar, biz hizmete talibiz, biz hizmeti istiyoruz" diye konuştu.

"Yol medeniyettir ve yaylacıların buna ihtiyacı var"

Yaylalara göç yapacaklarını ve vatandaşların yolun düzeltilmesini beklediklerini dile getiren Çayırdüzü köyü muhtarı Mustafa Kahan, "Bazı kişiler yol kendi yaylalarına ulaştıktan sonra yola karşı çıkıyor. Bizim vatandaşlar bizden yol yapılmasını istiyor. Yol, medeniyettir ve yaylacıların buna ihtiyacı var" dedi.

Yayla halkından 5-10 kişilik bir grubun yola karşı olduğunu, karşı çıkanların büyük bölümünün dışarıdan geldiğini iddia eden Yukarı Şimşirli köyünde 18 yıl muhtarlık yapan Faik Aydoğdu, "Karşı çıkanlar 'doğacıyım' diyecek, 'Aşağı Kavrun'dan yol gitsin' isteyecek. Burada doğa var da Aşağı Kavrun'da doğa yok mu? Demek ki rant peşindeler. Doğanın katledildiğini ileri sürüyorlar. Burada ağaç yok, orman yok. Yola karşı çıkanlar, Galerdüzü mevkisinden Kavrun'a kadar yol yapılırken neredeydi?" diye konuştu.

Yaylacılar yolun duracağından endişeli

Kavrun Yaylası'ndaki yaylacılardan Gülten Gündoğdu "Evlerimize, çevreye bir zararı olmadıktan sonra yol geçsin. Karda çok zorlanıyoruz. Buralara çok kar yağıyor. Yol işimizi kolaylaştıracak. Yolla ulaşım kolaylaşacak ve olumsuzluklar aza inecek" dedi.

Fırtına İnisiyatifi Sözcüsü Bekar'ın görüşleri

Yaylaların yöre halkı tarafından korunduğunu ve kontrol altında olduğunu ifade eden Bekar, "Yollar yapıldıktan sonra 2 binli rakımlarda kimlerin geldiği gittiği ne amaca hizmet ettiği takip edilemeyecek. Yöre insanında güvenlik nedeniyle kaygı var. Her yayla arasına karakol mu kurulacak? İnsanımızın devletine bağlılığını kimse sorgulayamaz ama karakollar özgürlüklerini elinden alacak" dedi.