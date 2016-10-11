'Yeşil Yol' çalışmaları yeniden başladı

Rize'de yaklaşık 6 aylık aranın ardından "Yeşil Yol" kapsamında yeniden çalışma başlatılan ve Kavrun-Samistal yaylalarını birleştirecek yolun 400 metrelik bölümü tamamladı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun ve Samistal yaylalarını birbirine bağlayacak yol için müteahhit firma, çalışmalarını dün güvenlik güçleri kontrolünde başlamıştı.

Çalışmalarda aksaklık yaşanmaması için jandarma ekipleri, Kavrun Yaylası yolunu kapattı. Bölgede yola karşı çıkan bazı kişiler, yaylaya çıkmak istedi ancak güvenlik güçleri müsaade etmedi. Jandarma ekipleri basın mensuplarının ise bölgeye giderek görüntü almasına izin verdi.

İl Garnizon Komutanı Albay Semih Coşkun da bölgeye gelerek güvenlik güçlerinden bilgi aldı ve alanda inceleme yaptı.

Bazı yayla sakinlerinin yola karşı çıkmadığı gözlendi. Bazıları ise yayla sakinleri yolun güzergahının değiştirilmesi yönündeki taleplerini Rize Valisi Erdoğan Bektaş'a ilettiklerini söyledi.

Jandarma ekiplerinin yaylada bekleyişi sürerken dün haklarında yasal işlem başlatılan 11 kişinin ise çalışma bitinceye kadar yaylaya girişine izin verilmeyeceği öğrenildi.