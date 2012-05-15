Yeşil kabuklu yumurtlayan tavuk

ÇANAKKALE - Çanakkale Bayramiç ilçesi'nin, Zeytinli köyünde çiftçilikle geçimini sağlayan ve evinin bahçesinde mısır ve buğdayla yıllardır tavuk besleyen Hakan Sönmez (40), bir süre önce kuluçkaya yatan tavuğunun altına birkaç yumurta bıraktı.

Ürettiği civcivleri büyüten Sönmez, geçen hafta bunlardan birinin ilk yumurtasının yeşil kabuklu olduğu görünce şaşkına döndü.

Hayatında ilk kez yeşil kabuklu yumurta gördüğünü ifade eden Sönmez, yıllardır buğday ve mısırla tavuk beslediğini, şu anda 18 kanatlı hayvanının olduğunu söyledi.

Dışardan hiç tavuk almadığını ve sürekli kuluçkaya yatırarak kendilerinin ürettiğini anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

''Geçen hafta yumurta toplamak için kümese gittiğimde yumurtaların arasında bir adet yeşil kabuklu buldum. Hangisinin yumurtladığını birkaç gün sonra tespit edebildim; kendi yetiştirdiğim tavuklardan biri, ilk kez yumurtladı ve o da yeşil kabuklu oldu. Bu tavuk, günaşırı yumurtluyor, şu ana kadar aynı renkte 3 yumurta oldu" dedi.

Güney Amerika kökenli ırk