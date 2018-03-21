Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117308
ALTIN
166.319
DOLAR
3.9334
STERLİN
5.5262
EURO
4.8276
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı...
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
Türkiye'nin en büyük termal kenti...

Yeşil deniz kaplumbağasına hayat veren müdahale

Hatay'ın Samandağ sahilinde yüzgecinden yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağa yavrusu tedavi edilerek denize bırakıldı.

Yeşil deniz kaplumbağasına hayat veren müdahale

Hatay'ın Samandağ sahilinde yüzgecinden yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağa yavrusu tedavi edilerek denize bırakıldı.

21 Mart 2018 Çarşamba 15:00
0 Okunma
Yeşil deniz kaplumbağasına hayat veren müdahale

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde yüzgecinden yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağa yavrusu iyileştirilerek doğal ortamına salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı bulunan chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) yavrusu, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DEKİYM) tedavi edildi.

Kaplumbağa yavrusu 5 aylık tedavisinin ardından denize bırakıldı.

MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Enes Altuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede nesli tükenmek üzere olan hayvanların tedavilerini yaptıklarını belirtti.

Altuğ, Samandağ sahilinin nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan chelonia mydas ve caretta caretta türü deniz kaplumbağaları için önemli yuvalama alanı olduğunu dile getirdi.

"Mehmetçik'e destek olmak amacıyla 'Zeytin' ismini koyduk"

MKÜ olarak yaban hayatına önem verdiklerini ve bu tür faaliyetleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde yürüttüklerini aktaran Altuğ, "Samandağ sahilinde 5 ay önce yüzgecinden yaralı halde bulunarak merkeze getirilen deniz kaplumbağasına Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla 'Zeytin' ismini koyduk." ifadesini kullandı.

Merkeze geçen yıl 16 deniz kaplumbağası getirildiğini aktaran Altuğ, sahile vurmuş deniz kaplumbağası görülmesi durumunda kendileriyle irtibata geçilmesini istediklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HataySamandağ SahiliYeşil Deniz Kaplumbağası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yanık merkezinin 'yanık yüzlü' moral kaynağı
Yanık merkezinin 'yanık yüzlü' moral kaynağı
Yanık merkezinin 'yanık yüzlü' moral kaynağı
Yanık merkezinin 'yanık yüzlü' moral kaynağı
“Erkek Gömleği Giyen Kadınlar”
“Erkek Gömleği Giyen Kadınlar”
Bir farkla dünya güzeli olan çocukların Down Cafe hikayesi
Bir farkla dünya güzeli olan çocukların Down Cafe hikayesi
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Mehmetçiğe araç yardımı, Suriye’ye de un yardımı
Mehmetçiğe araç yardımı, Suriye’ye de un yardımı
"Yaşlılık, İkinci Çocukluk Yaşamıdır, Farkı Yaşanmışlıklardır "
"Yaşlılık, İkinci Çocukluk Yaşamıdır, Farkı Yaşanmışlıklardır "
Yerleşik yabancılar 5 yıldır Dalyan Kanalı'nı temizliyor
Yerleşik yabancılar 5 yıldır Dalyan Kanalı'nı temizliyor
Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu
Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ