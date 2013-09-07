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Yeryüzü cenneti: Plitvice Milli Parkı

Hırvatistan'ın, Bosna Hersek sınırı yakınlarında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Plitvice Milli Parkı, sahip olduğu doğal güzellikleriyle görenleri adeta büyülüyor

Yeryüzü cenneti: Plitvice Milli Parkı

Hırvatistan'ın, Bosna Hersek sınırı yakınlarında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Plitvice Milli Parkı, sahip olduğu doğal güzellikleriyle görenleri adeta büyülüyor

07 Eylül 2013 Cumartesi 13:05
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Yeryüzü cenneti: Plitvice Milli Parkı

PLITVICKA J- Hırvatistan'ın, Bosna Hersek sınırı yakınlarında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan  Plitvice Milli Parkı (Plitvička Jezera), sahip olduğu doğal güzellikleriyle adeta yeryüzündeki cennet  gibi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunan Plitvice Milli Parkı'nda, turkuvaz, mavi ve yeşilin çeşitli tonlarını taşıyan, birbirleriyle bağlantılı olağanüstü güzellikte 16 göl bulunuyor.

Sıkı koruma önlemleri altında tutulan, yüzmenin dahi yasak olduğu göl ve ırmaklar, berrak ve soğuk sularında umarsızca oynaşan balıklarıyla akvaryumu andırıyor.

Milli parkın en çarpıcı doğal güzellikleri olan irili ufaklı 300'ü aşkın şelale ise ayrı bir görsel şölen sunuyor.

Parkta, 78 metre yükseklikten tül gibi aşağı süzülen sularıyla Büyük Şelale, turistlerden büyük ilgi görüyor. Şelalenin altında toplanan turistler, şelalelerin eşsiz güzelliklerini kadraja sığdırmak için birbirleriyle yarışıyor.

Flora ve fauna zenginliğiyle de dikkat çeken Plitvice Milli Parkı, boz ayıların yanı sıra 156 kuş, 321 kelebek ve 20 farklı türden de yarasaya ev sahipliği yapıyor.   

Park, zümrüt yeşili ormanlarının yanı sıra ilginç sarkıt ve dikitlerin yer aldığı mağralarıyla da dikkat çekiyor.

Öte yandan, tur otobüsleriyle rahatlıkla gezilebilen milli parkta, trekking yapmak ya da birbirinden güzel kafelerde dinlenmek mümkün.

Yaklaşık 1 milyon turistin her yıl rağbet gösterdiği Milli Park çevresinde, ayrıca her bütçeye uygun otel de bulunuyor.

 

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 13:06
Anahtar Kelimeler:
Park
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