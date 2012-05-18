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Yeni yüzüyle ilk fotoğraf

Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak, yoğun bakımdan çıkartılarak özel servise alındı.

Yeni yüzüyle ilk fotoğraf

Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak, yoğun bakımdan çıkartılarak özel servise alındı.

18 Mayıs 2012 Cuma 18:38
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Yeni yüzüyle ilk fotoğraf

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Turan Çolak'ın bugün 13.50 itibariyle yoğun bakımdan çıkartılarak özel servise alındığını belirtti.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu ifade eden Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:
''Hastamız uyanık durumda. Sistem bulguları doğal. Hasta, doktorlarıyla iletişim kurabiliyor, anlaşılır şekilde konuşabiliyor ve uyumlu şekilde komutlara cevap verebiliyor. Transfer edilen dokuları ve tüm bölgeleri sağlıklı ve sorunsuz.''
Erdoğan, kamuoyundan gelen yoğun istek ve merak üzerine hastanın kendisinin ve yakınlarının onayı alınarak nakil sonrası ilk fotoğrafının kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti.
Fotoğrafta, Çolak'ın saçlarının tamamen tıraş edildiği görülüyor.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 10:39
Anahtar Kelimeler:
Yeni Yüzüyle Ilk Fotoğraf
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