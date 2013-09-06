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Yeni yüzüyle gazetecilere el salladı

Türkiye'nin yüz nakli olan beşinci hastası Recep Sert, kaldığı odanın penceresinden basın mensupları ve sevdiklerine el salladı.

Yeni yüzüyle gazetecilere el salladı

Türkiye'nin yüz nakli olan beşinci hastası Recep Sert, kaldığı odanın penceresinden basın mensupları ve sevdiklerine el salladı.

06 Eylül 2013 Cuma 15:18
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Yeni yüzüyle gazetecilere el salladı

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 18 Temmuz'da yüz nakli yapılan Recep Sert'in tedavisine devam ediliyor. Enfeksiyon riski nedeniyle dışarı çıkmasına izin verilmeyen Sert, ağabeyi Güven Sert ile odasında vakit geçiriyor.

Sık sık penceresinden dışarıya bakan Sert, bugün de yeni yüzüyle pencereden basın mensuplarına el salladı ve çok iyi olduğunu el işaretiyle anlattı.

Ağabeyi Güven Sert aracılığıyla AA muhabirine açıklamada bulunan Sert, yeni yüzünü çok beğendiğini söyledi. Yeni yüzüne alışmaya çalıştığını dile getiren Sert, "Yeniden doğmuş gibiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Sert, en kısa zamanda dışarıya çıkmak istediğini kaydetti. Sert'in ziyarete gelen arkadaşlarıyla da pencereden görüştüğü ifade edildi.

Muğla'da 17 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist Andrzej Kucza'dan (43) alınan yüz ve çene, 18 Temmuz'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu yüzünden yaralanan 27 yaşındaki Recep Sert'e nakledilmişti.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 15:19
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Yüz
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