Yeni yüzüyle baba evine döndü

Merkeze bağlı Ayaklıcaoluk köyündeki evine gelen 19 yaşındaki Hatice Nergis, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 ay sonra evine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.



Halen tedavisinin devam ettiğini hatırlatan Nergis, ''Tedavim bitince önce yarım kalan eğitimimi tamamlayacağım, ardından iş hayatına atılmak istiyorum'' dedi.

Gazetecilerin, ''yeni yüzünü beğendin mi?'' sorusuna karşılık Nergis, ''Kendimi beğendim. Öncelikle ameliyatı gerçekleştiren ekibe çok teşekkür ediyorum. Ancak, böylesi bir ameliyat büyük bir cesaret istiyor. Çok mutluyum ve önceki hayatımdan kat kat daha iyiyim'' ifadelerini kullandı.