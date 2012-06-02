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Yeni yüzüyle baba evine döndü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz nakli yapılan Hatice Nergis, tedavisinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a döndü.

Yeni yüzüyle baba evine döndü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz nakli yapılan Hatice Nergis, tedavisinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a döndü.

02 Haziran 2012 Cumartesi 13:42
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Yeni yüzüyle baba evine döndü

Merkeze bağlı Ayaklıcaoluk köyündeki evine gelen 19 yaşındaki Hatice Nergis, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 ay sonra evine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Halen tedavisinin devam ettiğini hatırlatan Nergis, ''Tedavim bitince önce yarım kalan eğitimimi tamamlayacağım, ardından iş hayatına atılmak istiyorum'' dedi.
Gazetecilerin, ''yeni yüzünü beğendin mi?'' sorusuna karşılık Nergis, ''Kendimi beğendim. Öncelikle ameliyatı gerçekleştiren ekibe çok teşekkür ediyorum. Ancak, böylesi bir ameliyat büyük bir cesaret istiyor. Çok mutluyum ve önceki hayatımdan kat kat daha iyiyim'' ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 05:42
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Yeni Yüzüyle Baba Evine Döndü
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