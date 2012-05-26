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Yeni YÖK yasasının zamanı geldi

YÖK Başkanı Çetinsaya, "Türkiye'de yeni bir yükseköğretim yasasını ortaya koymanın artık zamanı geldi" dedi.

Yeni YÖK yasasının zamanı geldi

YÖK Başkanı Çetinsaya, "Türkiye'de yeni bir yükseköğretim yasasını ortaya koymanın artık zamanı geldi" dedi.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 17:14
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Yeni YÖK yasasının zamanı geldi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nde yapılan Yükseköğretim Strateji Belgesi Çalıştayı'na verilen arada gazetecilerle sohbet etti.

Yükseköğretim Strateji Belgesi'nin hazırlanmasına katkı sunmak için bazı üniversitelerin de toplantı düzenleyebileceğini belirten Çetinsaya, 140 üniversite rektörüyle düzenledikleri toplantılarla bir araya geldiklerini söyledi.
Sohbette, kamuoyunun kendilerinden beklentilerinin farkında olduklarını ifade eden Çetinsaya şöyle devam etti:
''O bakımdan amacımız en kısa zamanda, bu yaz içinde strateji belgesini şekillendirip yayınlamak. 2007'deki yapılan çok saygın bir belge. Benim de zamanında çok okuduğum, istifade ettiğim... Doğal olarak Türkiye çok hızla değişiyor ve dönüşüyor.''
Çetinsaya, ''Türkiye'de yeni bir yükseköğretim yasasını ortaya koymanın artık zamanı geldi. Bu stratejik belgede de bunun zeminini oluşturacak. Bir yandan giriş sayfasını bir yandan zeminini oluşturacak. Neye ihtiyacımız olduğunu doğru bildiğimiz takdirde yeni yasayı da ona göre şekillendirme imkanımız olacak'' dedi.
YÖK Başkanlığı görevinde altı ayı doldurmak üzere olduğunu hatırlatan Çetinsaya, ''Bu tür kurumlarda 6 aylık süre önemli. 6 ay boyunca yoğun bir şekilde röntgenini çektik, MR'ını çektik, bütün teşhis yöntemlerini denedik'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 09:14
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Yeni YÖK Yasasının Zamanı Geldi
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