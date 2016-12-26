Panoramik boğaz manzarasına sahip olan Dedeman İstanbul Roof Resturant & Bar, yeni yılı boğaz manzarasıyla karşılamak isteyen misafirlerine birbirinden özel programlarla unutulmaz bir gece yaşatacak.

Dedeman İstanbul Roof Resturant & Bar’da gerçekleşecek olan yılbaşı programında misafirler, birbirinden lezzetli tariflerle hazırlanmış yeni yıl yemeklerini sınırsız yerli içkilerle tadacak.

2016’nın uğurlanıp, 2017’nin karşılanacağı bu özel gecede Dedeman İstanbul Roof Resturant & Bar misafirlerini, pop müziğin sevilen yorumcusu Kutsi'nin vokalisti Dila Kalafatoğlu, Organize Sesler Orkestrası ve DJ Uğur performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

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