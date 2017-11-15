YENİ YILA  “YENİ BİR HAYAT”la Tasigo Eskişehir Hotel’de Girin!..

Funda Akosman Erman

Mutluluğun formülünü keşfedip sağlıklı yaşam felsefesinin mucizelerine tanıklık etmek isteyenler, “Yeni Bir Hayat” programında buluştu. Ekim ayının son haftası Tasigo Eskişehir Hotel’de gerçekleştirilen program ilgi odağı oldu. Yılın son üç gününde gerçekleştirilmesi planlanan “Yeni Bir Hayat” katılımcılarını sürprizlerle dolu unutamayacakları bir program bekliyor.

Kaliteli Yaşam Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Haluk Saçaklı yönetimindeki programda, sağlıklı yaşam formülü, ruhu ve bedeni gençleştirecek uygulamalar, form tutma, zinde kalma, arınma, doğru beslenme, stres yönetme, sağlıklı spor yapma, hayata pozitif açıdan bakabilme yöntemleri paylaşıldı.

“Kendini Seven, Yaşama Umutla Bakan Herkesi Bekliyoruz”

Projenin ikincisini Aralık ayının son haftası Tasigo Eskişehir Hotel’de gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Haluk Saçaklı, “Yeni yıla Yeni Bir Hayat’la girin. Hepimiz yeni yılla ilgili yeni umutlar, değişim, yenilikler hayal ederiz. Biz Yeni Bir Hayat programı katılımcılarına yılın son günlerinde sağlıklı ve uzun ömürlü, mutlu bir yaşam için yapılması gerekenleri birbirinden renkli, eğlenceli aktivitelerle sunuyoruz. Programımızın ilki büyük ilgi gördü. İlkine katılan konuklarımız ikinci program için yerlerini ayırttılar bile. Kendini seven, yaşama umutla bakan herkesi, Anadolu’nun yükselen incisi Eskişehir’in en güzel oteli Tasigo Hotel’deki Yeni Bir Hayat programımıza davet ediyorum” dedi.

Yeni Bir Hayat’ta Sağlıklı Yaşam Menüleri Sunuluyor

Yeni Bir Hayat programına katılanlara, gün boyunca hem ana hem ara öğünlerde Yrd. Doç. Dr. Haluk Saçaklı’nın özel olarak hazırladığı, tamamen doğal ürünlerle hazırlanan diyet menüleri sunuluyor. Katılımcılar, sabah kuşluk vakti ve öğleden sonra saat 16.00’daki ara öğünlerde ise sağlıklı beslenmemizin temel taşlarını oluşturan besinlerle tanışıyor. Yemeklerde Haluk Saçaklı’nın özel olarak hazırladığı alkali suyu içen konuklar, onun sağlıklı ve uzun bir yaşam için verdiği tüyoları dinleme imkanı buluyor.

Spor Yeni Bir Hayat’ın Baştacı

Tasigo Eskişehir Hotel’deki Yeni Bir Hayat programının vazgeçilmezi ve baştacı spor oluyor... Deneyimli spor eğitmeni Başar Çankaya tarafından katılımcılara günde iki kez pilates ve yoga dersleri veriliyor. Ayrıca sabah açıkhava yürüyüşleri ve egzersizleri, Tasigo Eskişehir Hotel’in özel olarak dizayn ettiği Macera Parkı’nda yapılıyor.

Survivor Macera Parkı’nda Sürpriz Yarışmalar

Tasigo Eskişehir Hotel’in bahçesinde özel olarak oluşturulan Macera Parkı’nda Yeni Bir Hayat katılımcılarını birbirinden güzel etkinlikler bekliyor. Yürüyüş ve egzersizlerini burada yapan ekip, macera parkurunda yarışmalara katılarak keyifli dakikalar geçiriyor.

SPA ve Termal Sularla Sağlık...

Doğa dostu mimarisi, konforlu odaları, usta aşçıların eseri muhteşem yemekleriyle ünlü Tasigo Eskişehir Hotel, SPA’sı ve termal sularıyla da büyük ilgi çekiyor. Yeni Bir Hayat programına katılanlar otelin termal havuzundan ve SPA’dan faydalanarak sağlıklı yaşamın mucizelerine tanıklık ediyor.

Prof. Dr. Turgay Biçer’le Yaşam Sohbeti

Ünlü Spor Psikoloğu, Mentor, Yaşam Koçu, Yazar Prof. Dr. Turgay Biçer “Yeni Bir Hayat” programı katılımcılarına “Hayatını Sen Yönet” semineri veriyor. Yazdığı kitaplarla Türkiye’de uygulamalı sporcu psikolojisi, yönetici koçluğu ve NLP’nin öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen Biçer’in yaşama dair verdiği öğütler, örnekler ve inter aktif sohbet büyük ilgi görüyor.

Mutfak Okulu’nda Sağlıklı Menüler Hazırlanıyor

“Yeni Bir Hayat” Mutfak Okulu atölyesi katılımcıların en çok ilgi gösterdikleri bölüm oluyor. Programda kendilerine sunulan menülerde arzu ettikleri yemekleri, Tasigo Hotel’in mutfağında usta aşçılar eşliğinde pişiren konuklar, Haluk Saçaklı’nın “sağlıklı yaşam için olmazsa olmazlarımızı” açıkladığı önemli bilgileri de uygulamalı olarak öğreniyor. “Patates kızartmasını nasıl yaparsak sağlığımıza zarar vermez, sebzeleri nasıl doğramalı, yemekleri vitamini yok etmeden nasıl pişirmeliyiz? vb.“ soruların cevapları ve çok daha fazlası Yeni Bir Hayat Mutfak Okulu’nda katılımcıları bekliyor…

Haluk Saçaklı’dan Sağlıklı Yaşam Semineri

“Yeni Bir Hayat” programı ile sağlıklı, kaliteli uzun bir yaşam için yapılması gerekenleri uygulamalı bir şekilde aktaran Yrd. Doç. Dr. Haluk Saçaklı, katılımcılara ömür boyu uygulayacakları yaşam reçeteleri sunuyor. Hayatımızı kolaylaştırmak, sağlıklı olmak ve uzun yıllar mutlu yaşamak için yapmamız gerekenler Haluk Saçaklı’nın seminerinde anlatılıyor. Programa başladıklarında ölçümleri yapılan (vücut ağırlık, kas, yağ oranı, denge testi, solunum testi vb.) katılımcılar, program sonrasında Saçaklı’nın kendilerine özel olarak hazırladığı sağlıklı yaşam reçetelerine kavuşuyor.

Sosyal Latin Dans ile Doyasıya Eğlence

“Yeni Bir Hayat” katılımcılarına eğlenceli saatler de vaad ediyor. Profesyonel dans eğitmenlerinden, klasik, latin, modern, oryantal kısacası dansın her türlüsüyle ilgili özel dersler katılımcıları bekliyor. Dans dersleri sırasında eğlenceli dakikalar yaşanırken, program katılımcıları kısa süre içerisinde nasıl bu kadar çok şey öğrendiklerine kendileri bile şaşırıyorlar...

Tasigo Hotel’de Yeni Yıl Coşkusu... Muhteşem Gala Programı

“Yeni Bir Hayat” programının ikincisi 29 Aralık-1 Ocak 2017 tarihlerinde Tasigo Eskişehir Hotel’de yapılıyor. Katılımcılar, yeni yıla “Yeni Bir Hayat” programında giriyorlar. Yılın son saatlerinde otelin balo salonunda organize edilen muhteşem “Yeni Yıl Gala Programı”nda, canlı müzik eşliğinde lezzetli yılbaşı menüsü, birbirinden güzel sürprizler konukları bekliyor. Haluk Saçaklı, gala gecesinde “Yeni Bir Hayat” programı konuklarına, bu tür özel geceler, önemli davetlerde dikkat etmemiz gereken noktaları anlatıyor.

Daha fazla bilgi için:

www.haluksacakli.com

Tasigo Eskişehir Hotel: 0 222 211 03 009090 2290 222 211 0300