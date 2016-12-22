Türkiye’nin ilk uluslararası otel zincirinin sahibi Dedeman Grubu’nun bünyesinde yer alan Park Dedeman Levent, bu yılbaşında hizmet anlayışı, seçkin lezzetleri ve özel performanslarıyla misafirlerine benzersiz bir gece vaat ediyor.

Park Dedeman Levent’te yer alan Butcha Steakhouse Butchery & Grill’de gerçekleşecek olan yılbaşı programında, “Steakhouse” konseptinde eşsiz lezzetleri ile hizmet veren Butcha Steakhouse Butchery & Grill, misafirlerine benzersiz et lezzetleri ve limitsiz yerli içkisiyle nefis bir menü sunuyor.

Müzik severlere özel bir gece



Park Dedeman Levent içerisinde yer alan Butcha Steakhouse Butchery & Grill’de düzenlenen özel program hem kulağa hem de damağa hitap edecek. Yılbaşında sahne alacak olan Özge Deniz, misafirleri şarkılarıyla keyiflendirirken, usta şefler tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler ise konukların damaklarında unutulmaz tatlar bırakacak.