Yeni sezonda umudun adı: Palamut

Trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için nisan ayının ortalarında başlayan balık av yasağı, 1 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Av yasağı boyunca ağlarını ve teknelerini onararak hazırlıklarını tamamlayanbalıkçılar, 31 Ağustos gecesi takvimlerin 1 Eylül'ü gösterdiği saatlerde ''vira bismillah'' diyecek.

Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) Merkez Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, yaptığı açıklamada, balıkçıların heyecanla 1 Eylül'ü beklediğini söyledi.

Balıkçıların geçen sezon yok denecek kadar az avlanan palamudun bu yıl bol olacağı yönünde umutlu olduklarını ifade eden Özkaya, "Balıkçılarımızdan gelen bilgiler, bu sene palamudun, lüferin çok iyi olacağı. Bu yönde çok umutluyuz." diye konuştu.

"Palamut, Marmara ve Karadeniz'de yüz güldürebilir"

Özkaya, her sene yeni sezona umutlu başladıklarını ancak geçen sene buruk bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Bu yıl palamut ve lüferin bol olmasının hem balıkçıları hem de vatandaşı memnun edeceğini dile getiren Özkaya, şöyle devam etti:

"Palamut bütün denizlere yayılan, Adriyatik'ten geçtikten sonra geçerken biraz Marmara'da dinlenen ondan sonra Karadeniz'e geçen, Karadeniz'de belirli boya geldikten sonra geri dönüş yapan bir balık. Böyle olunca da zaten palamutçuluk genellikle İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de olduğundan o bölgelerde yayılmış oluyor. Bu sene palamut için çok umutluyuz. Bu sene inşallah bu umudumuz sezon sonuna kadar sürer halkımıza balık yedirme çabası içerisinde oluruz."

Yeni sezonun en büyük umudunun palamut olduğunu dile getiren Güneşsu, "Bu sene palamut balığının bol olacağı yönünde bilgiler alıyoruz. Umudumuz bu yönde. Geçen sene az oldu, inşallah bu yıl bereketli olur ve vatandaşımız balık yer." diye konuştu.