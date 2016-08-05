Yeni rektörden çiçek yerine 'bağış' ricası

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kendisine tebrik için çiçek göndermeyi düşünenlerin, bunun yerine 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına katkıda bulunmalarını istedi.

Tabakoğlu, üniversitenin internet sitesinden yaptığı duyuruda, Trakya Üniversitesi'ne rektör olarak atanması nedeniyle tebrik ve kutlama amaçlı çiçek gönderilmemesini rica etti.

Bunun yerine Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit düşenlerin ailelerinin kederlerini hafifletmek ve gazilerin acılarına ortak olmak amacıyla Başbakanlıkça başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına bağışta bulunulmasının daha hayırlı olacağını vurgulayan Tabakoğlu, bu durumun kendisini daha memnun edeceğini aktardı.

Prof. Dr. Tabakoğlu, Prof. Dr. Yener Yörük'ten rektörlük görevini yarın düzenlenecek törenle devralacak.

Bağış için açılan hesaplar

"15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"nın banka hesap numaraları şöyle:

"T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ

TL-Hesap IBAN No : TR710001001745032156205010 Hesap No:17453215620-5010

ABD Doları Hesap IBAN No : TR440001001745032156205011 Hesap No:17453215620-5011

EURO Hesap IBAN No : TR170001001745032156205012 Hesap No:17453215620-5012

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ/ANKARA ŞUBESİ

TL-Hesap IBAN No : TR220001500158007304883112 Hesap No:00158007304883112

ABD Doları Hesap IBAN No : TR890001500158048016278449 Hesap No:00158048016278449

EURO Hesap IBAN No : TR190001500158048016278448 Hesap No:00158048016278448

Banka Swift Kod No : TVBATR2A



T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR/ANKARA ŞUBESİ

TL-Hesap IBAN No : TR560001200940800005000222 Hesap No:05000222

ABD Doları Hesap IBAN No : TR950001200940800058000223 Hesap No:58000223

EURO Hesap IBAN No : TR680001200940800058000224 Hesap No:58000224

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A"